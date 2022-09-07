歐洲最大煉鋁廠減產22% 電價飆漲影響

彭博資訊報導，歐洲最大煉鋁廠Aluminium Dunkerque Industries France的執行長Guillaume de Goys周二受訪時表示，該公司將減產22%。這是電價飆升引發減產浪潮的最新事例，電價狂漲威脅到鋁業的生存。

Aluminium Dunkerque將從下周一開始關閉部分產能，10月1日前完成減產目標。目前不清楚什麼時候能恢復產能。

這家煉鋁廠去年產鋁29萬噸，因其大部分電力是依法國核能計畫以固定價格採購，比起一些競爭對手來說處於較有利地位，但仍有一部分電力取決於市場價格。

歐洲的鋁產量已降到1970年代以來最低，能源成本飆升令此一電力密集產業苦不堪言。挪威的Norsk Hydro也準備在月底前關閉位於斯洛伐克的一座冶煉爐。