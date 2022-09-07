快訊

台大校長遴選校務會議淪盲投？募款和治校理念成勝出關鍵

兩岸情報戰／劉連昆與程翔案的殘酷 台諜非死即關、幕後者晉升

殺警凶嫌林信吾今起訴 檢方認「情節最重大惡行」求處死刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浦項鋼鐵、現代製鐵位於浦項廠都停產 災情損失難估算

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
「軒嵐諾」颱風帶給浦項市嚴重災情。路透
「軒嵐諾」颱風帶給浦項市嚴重災情。路透

受到「軒嵐諾颱風風災影響，南韓浦項鋼鐵（POSCO）和現代製鐵位於浦項市鋼鐵廠均已停產，浦項鋼鐵受災尤重，每日因停產至少損失500億韓元。

浦項鋼鐵表示，由於颱風造成位於浦項市的南韓最大鋼鐵廠淹水，生產全面停擺。BusinessKorea指出，何時復產仍難預料。目前，廠內仍積水未退，也難以估計設施受損程度，廠方需要判定受損程度才能知道何時復產。

BusinessKorea報導，浦項鋼鐵的浦項廠每年生產大約1,500萬噸的熔鐵，日產量達4.1萬噸。業界估計，高爐停擺將造成每日500億韓元（約新台幣11.3億元）的損失。

浦項鋼鐵於6日凌晨預防性關閉廠中三座高爐的其中兩座，因水災損害甚於所料，以致難以重啟。第三號高爐也因停電而停擺。據公告的資料顯示，只待恢復電力，三號高爐即可恢復運轉。

現代製鐵也停止旗下位於浦項的工廠運作，但強調停產對獲利並無影響，因為位於唐津和仁川的工廠可增產以補不足。

浦項鋼鐵7日早盤股價最深重挫3.8%，現代製鐵一度上漲5%。

另外，化工業者OCI浦項廠也因水災全面停產，計劃要等到19日才恢復生產。OCI股價下跌3.7%。

颱風 南韓 軒嵐諾

延伸閱讀

浦項遇水火之災 中鋼：鋼價拐點到 Q4向上加速度

「經典小車」變時代的眼淚！日產將在日本市場停產March

Toyota bZ4X、Subaru Solterra都入列！日本Toyota公布9月新車停產計畫

肌肉V8掰掰！Dodge宣布Charger與Challenger將於2023年停產 並推出最終限量版

相關新聞

若共軍犯台 美空軍將領：會成史上最困難軍事行動之一

美國空軍負責戰略、整合與需求的副參謀長希諾特中將（S. Clinton Hinote）6日參加智庫大西洋理事會（Atla...

捷克是台灣新戰友？抗中戰略下的台捷軍事合作

台灣與歐洲國家的關係不斷深化，而在長年以來官方與民間極力拓展的經貿與文化交流之外，如今軍事合作也成為了雙方關係發展的著力點；其中，捷克在與台灣國會議員團互相參訪之後，軍事交流、軍購、乃至軍用機電系統研發合作的可能性浮上檯面，成為未來台歐關係值得關注的其中一個觀察點。

軒嵐諾襲南韓釀10死2失蹤！其中7人在地下停車場溺斃

南韓中央災害安全對策本部7日指出，截至上午6時，超級颱風軒嵐諾已造成10人死亡、2人失蹤及3人受傷，其中慶尚北道浦項市中...

日本此波鬆綁 業界期待但不看好觀光客大幅增加

日本今起放寬外國觀光客入境，雖然仍不開放自由行，但允許無導遊陪同的旅行團。不過，因為必須申請簽證，旅遊業者雖有所期待，但...

韓國確診數較前一週降逾2成 警戒中秋連假大移動

韓國疫情逐漸緩和，防疫當局統計，近一週新增確診人數較前一週減少22.2%；不過9日起的4天中秋連假預計將有多達3017萬...

Netflix內容遭控冒犯伊斯蘭價值觀 多國要求下架

沙烏地阿拉伯國家今年稍早因動畫「巴斯光年」涉同性戀關係予以禁播後，今天再對Netflix發出警告，要求下架對「伊斯蘭和社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。