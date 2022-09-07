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浦項鋼鐵、現代製鐵位於浦項廠都停產 災情損失難估算
受到「軒嵐諾」颱風風災影響，南韓浦項鋼鐵（POSCO）和現代製鐵位於浦項市鋼鐵廠均已停產，浦項鋼鐵受災尤重，每日因停產至少損失500億韓元。
浦項鋼鐵表示，由於颱風造成位於浦項市的南韓最大鋼鐵廠淹水，生產全面停擺。BusinessKorea指出，何時復產仍難預料。目前，廠內仍積水未退，也難以估計設施受損程度，廠方需要判定受損程度才能知道何時復產。
BusinessKorea報導，浦項鋼鐵的浦項廠每年生產大約1,500萬噸的熔鐵，日產量達4.1萬噸。業界估計，高爐停擺將造成每日500億韓元（約新台幣11.3億元）的損失。
浦項鋼鐵於6日凌晨預防性關閉廠中三座高爐的其中兩座，因水災損害甚於所料，以致難以重啟。第三號高爐也因停電而停擺。據公告的資料顯示，只待恢復電力，三號高爐即可恢復運轉。
現代製鐵也停止旗下位於浦項的工廠運作，但強調停產對獲利並無影響，因為位於唐津和仁川的工廠可增產以補不足。
浦項鋼鐵7日早盤股價最深重挫3.8%，現代製鐵一度上漲5%。
另外，化工業者OCI浦項廠也因水災全面停產，計劃要等到19日才恢復生產。OCI股價下跌3.7%。
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