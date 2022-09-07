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棄歐元、美元 俄氣：陸購天然氣採人民幣與盧布支付

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）宣布中國大陸採購俄國天然氣將以人民幣與盧布結算。歐新社
俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）宣布中國大陸採購俄國天然氣將以人民幣與盧布結算。歐新社

人民幣需求再獲提振。據財聯社消息，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）6日表示，該公司將把對中國的天然氣出口付款方式從歐元和美元改為盧布和人民幣。

不過，俄氣並未提供付款機制進一步細節，也未說明何時將付款方式轉為盧布和人民幣。但外電援引消息人士指出，新的付款方式將立即生效，用於俄氣與中石油的合同，付款額將在盧布和人民幣之間平均分配。

俄氣首席執行官米勒（Alexei Miller）表示，允許用俄羅斯盧布和人民幣付款，對俄氣和中石油來說是「互利的」。他說：「這將簡化計算，為其他公司樹立好的榜樣，並為我們的經濟發展提供額外動力。」

中俄貿易量的增加有助於提振市場對於人民幣的需求。目前俄羅斯是中國大陸以外的第三大人民幣交易市場，僅次於中國香港和英國這兩個傳統的主要離岸人民幣支付中心。俄羅斯當前石油出口已經採用人民幣而非美元支付，同時俄羅斯也接受以人民幣進行煤炭交易。

今年3月，俄羅斯央行表示將在其外匯儲備中使用人民幣。與此同時，也有外媒消息稱，俄羅斯正考慮購買價值高達700億美元的人民幣和其他「友好」國家貨幣，以遏制不斷飆升的盧布。

人民幣 俄羅斯 外匯 天然氣

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