口嫌體正直？ 俄烏戰爭後美、歐仍擴大進口俄羅斯金屬
路透報導，根據匯整自聯合國商品貿易統計數據庫的資料，歐盟和美國在俄烏戰爭後還大幅增加對俄羅斯關鍵工業金屬的採購，儘管放狠話要限制俄國外匯收入，而且戰爭引發了物流問題。此事凸顯出西方國家施壓俄羅斯的困難之處。
官方數據顯示，3-6月之間，歐盟和美國對俄羅斯金屬產品鋁和鎳的進口數量猛增70%。進口這兩種金屬的總價值達到19.8億美元。
西方國家針對廣泛的俄羅斯產品、人員和機構實施了一波又一波的制裁，但很大程度上放過工業金屬部門。
在俄羅斯入侵烏克蘭之後的四個月裡，歐盟是俄羅斯未鍛軋鋁的最大進口地，3-6月之間每月平均進口78,207噸，比去年同期增加13%。
美國3-6月間每月平均進口23,049噸俄鋁，比去年同期增加21%。
3-6月，俄羅斯對去年前七大鋁出口目的地的交付量每月平均221,693噸，比一年前減少9%，但比2021年全年月平均高出4%。
同期間，俄羅斯對前三大鎳出口目的地的交付量較一年前成長17%。增幅最大的是美國的70%，對歐盟則增加22%。
鋁和鎳的價格在俄烏戰爭開打後不久漲到創紀錄高點，因為投資人擔心制裁或物流問題可能阻礙交貨。但數據顯示出口相當強勁，市場的憂慮並無根據。
Julius Baer分析師Carsten Menke說：「市場機制有效運作。從大宗商品交易商那裡可以知道，主要是價格的問題。不是部分政客不想讓你買，而是價格划不划算。」
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