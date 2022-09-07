台海也不例外 土耳其製造商：無人機在軍事衝突扮演要角

土耳其軍用無人機製造商拜卡科技（Baykar Technology）執行長巴伊拉克塔爾（Haluk Bayraktar）接受日經新聞訪問時表示，武裝無人機將在未來軍事衝突中扮演關鍵角色，在台海可能爆發的戰爭中也不例外。

日經問到兩岸可能衝突中武裝無人機會發揮什麼作用時，巴伊拉克塔爾回答，「當前凡有戰爭，必少不了無人機」，未能掌握無人機實力者，將是未來衝突中落敗的一方。巴伊拉克塔爾表示，拜卡科技未曾和台灣接洽軍售事宜。

拜卡科技生產的TB2無人機，已證實在俄烏戰爭中發揮功用，成功阻絕俄軍向基輔推進。這款無人機擊毀俄軍戰車、車輛和飛彈防衛系統的影片，早在YouTube瘋傳。

巴伊拉克塔爾在土耳其航太展 Teknofest受訪時說，TB2成功在黑海上執行任務，可見在海上也能發揮功用。他說：「烏克蘭海軍的TB2無人機高速摧毀好幾個俄羅斯海軍設施，沒有武器能實施如此精準的打擊。」

據傳土耳其無人機在4月擊沉莫斯科號飛彈巡洋艦中扮演要角，莫斯科號是被烏軍兩枚海王星（Neptune）反艦飛彈命中，但烏克蘭官員日前向日經新聞透露，「不同裝備」也提供協助。有人推測，TB2可能飛到莫斯科號上空轉移艦上防禦，或者可能用標定莫斯科號的準確位置，便於精準打擊。

巴伊拉克塔爾表示，拜卡科技目前已和23個國家簽署無人機外銷協議，其中有四國為亞洲國家。據了解是亞塞拜然、土庫曼、巴基斯坦、吉爾吉斯。