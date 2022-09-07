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領先全球！ 荷蘭城市將禁止在公共場所刊登肉品廣告

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
荷蘭哈倫市（Haarlem）將成為全球第一個禁止在公共場所投放肉品廣告的城市，以減少消費和溫室氣體排放。法新社
荷蘭哈倫市（Haarlem）將成為全球第一個禁止在公共場所投放肉品廣告的城市，以減少消費和溫室氣體排放。法新社

荷蘭哈倫市（Haarlem）將成為全球第一個禁止在公共場所投放肉品廣告的城市，以減少消費和溫室氣體排放。

衛報報導，哈倫市位在阿姆斯特丹西部，人口約16萬人。在肉品被列入被視為導致氣候危機的產品清單後，哈倫市將於2024年開始實施禁令，該禁令將不允許哈倫市的公車、公車站和公共場所的螢幕上投放廣告，引發肉品產業激烈反彈。

最新研究表明，全球食品生產占全世界溫室氣體排放總量的30%，動物製肉造成的污染是生產植物性食品的兩倍。

起草禁止肉品廣告動議的荷蘭左派綠黨（GroenLinks）議員克拉茲（Ziggy Klazes）說，提出這項政策時，不知道該市將是全球第一個執行此類政策的城市。她表示，如果人們想繼續吃肉，那沒問題，但不該鼓勵他們購買會造成氣候危機的產品，或許有些人覺得這個決定很離譜和傲慢，但也有很多人覺得很好，「這是一個訊號，如果（該政策）能被全國採納，那就太好了」。

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