電價收超高 歐洲電力公司為何仍將燒光現金

儘管歐洲電力公司已將電價漲至紀錄新高，但他們卻因苦於滿足擔保品追繳，手頭現金快燒光。挪威國家石油公司（Equinor）警告，歐洲能源業者面臨至少1.5兆美元的保證金追繳，若政府不伸援手，歐洲能源交易恐將陷入停滯。芬蘭政府示警，若各國政府不介入，提供緊急金援，能源產業宛如面臨潛在的「雷曼」時刻。

為何電力公司會現金短缺？

電力公司會用期貨市場來確保他們可收到的價格。這些公司喜歡在出售實體電力之前，先在期貨市場建立空頭部位，藉此降低向家庭和企業出售電力的風險。若電價下滑，空頭部位的收益將減輕任何售電合約帶來的損失；若電價上漲，實物交割的額外獲利，應能支應空頭部位的成本。

根據現行市場規定，若標的資產價格上漲，在期貨市場做空者，需向交易所提供擔保品或保證金。在正常情況下，這種交易都能還令人接受，但近幾個月電價飆漲，意味電力公司的擔保品要求隨之大增。

在電價飆升之際，他們的空頭部位經常陷入虧損，促使交易所要求愈來愈多擔保品，大型發電商有時在一夕之間就被追繳數億英鎊或歐元的保證金。 一旦出售實體能源，這些部位一般能賺到錢，但部分合約要等數月或數年才到期，讓這些公司處於耗盡現有信用額度的風險。

這些交易在哪進行？

政治人物抨擊這些市場功能不彰，讓歐洲能源期貨交易的主要市場營運商成為鎂光燈焦點，例如那斯達克在瑞典的交易所（電力）、洲際交易所集團（ICE）設在倫敦的交易所（石油）、ICE在阿姆斯特丹的交易所（天然氣），以及位於德國的歐洲能源交易所（EEX，電力）。他們還經營清算所，管理衍生金融商品合約的曝險部位，每天計算支付金額，以確定客戶繳交多少保證金。

目前的規定要求，大部分保證金須以現金支付，以備不時之需。部分主要交易能源的交易所和清算所（特別是在西班牙、瑞典、挪威、波蘭）接受銀行為能源公司做擔保，因為能源業者不像銀行，沒有那麼大量的現金和其他可用的擔保品。然而，即便是銀行也只能全額付現，交易所才接受他們擔保。

誰提供擔保品？

為滿足交易所的擔保品要求，大型電力公司通常倚賴與銀行建立循環的信用機制，在過去12個月，隨著天然氣和電力價格飆漲，許多電力公司雖已與合作銀行取得額外的流動性機制，但目前跡象顯示，部分公司快要達到商用信用額度上限。

加拿大皇家銀行資本市場5日表示，即便是「規模最大的電力公司」，也面臨「擔保品支付的龐大壓力」。瑞典政府日前宣布，將向北歐電力公司提供多達232億美元的信用擔保，幫助他們避免技術違約，芬蘭當局則提出100億歐元的擔保計畫。

當局還能有什麼作為？

知情人士稱，歐盟能源部長將在9日的緊急會議上，考慮採取適用於全歐盟的措施。電力市場參與者說，政府有兩大選項：準備對電力公司提供國家的信用擔保，或修改關於保證金的規定。

目前，設定保證金要求法律框架的「歐洲市場基礎設施監管條例」（EMIR），並未區分發電商和純粹的金融機構所適用的規定。分析師認為，透過減少或取消交易對發電商要求的擔保品，監管機構可以緩解電力公司的流動性緊縮問題，對合作銀行帶來的風險也能降低。伯恩斯坦分析師Venkateswaran說，畢竟這些公司擁有發電設備等資產，有別於投機客。