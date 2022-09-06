英相強生卸任演說 自喻為火箭推進器與古羅馬政治家
英相強生6日發表擔任首相的最後一場演說，稱自己是「完成了工作」的火箭推進器，並鼓勵人們支持他的繼任者特拉斯。
他在唐寧街十號外發表告別演說時表示：「我將為這屆政府提供最熱烈的支持。我對我的保守黨同事們說『夥計們，是時候結束政治了。是時候支持特拉斯及其團隊跟她的計畫，為這個國家的人民做出貢獻了。」
他還表示，英國有經濟實力來度過迫在眉睫的能源危機，不會被俄國總統普亭欺負或勒索。英國對烏克蘭的支持「很可能有助改變歐洲80年來最大戰爭的進程」。
強生還將自己比作古羅馬政治家辛辛納圖斯（Cincinnatus）。辛辛納圖斯是公元前5世紀知名羅馬政治家，曾領軍滅敵保衛羅馬。退敵之後辭職返回莊園務農。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言