英相強生卸任演說 自喻為火箭推進器與古羅馬政治家

英相強生6日發表擔任首相的最後一場演說，稱自己是「完成了工作」的火箭推進器，並鼓勵人們支持他的繼任者特拉斯。

他在唐寧街十號外發表告別演說時表示：「我將為這屆政府提供最熱烈的支持。我對我的保守黨同事們說『夥計們，是時候結束政治了。是時候支持特拉斯及其團隊跟她的計畫，為這個國家的人民做出貢獻了。」

他還表示，英國有經濟實力來度過迫在眉睫的能源危機，不會被俄國總統普亭欺負或勒索。英國對烏克蘭的支持「很可能有助改變歐洲80年來最大戰爭的進程」。

強生還將自己比作古羅馬政治家辛辛納圖斯（Cincinnatus）。辛辛納圖斯是公元前5世紀知名羅馬政治家，曾領軍滅敵保衛羅馬。退敵之後辭職返回莊園務農。