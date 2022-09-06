私人飛機不明原因偏移路線墜毀波羅的海 人員尚未尋獲

德國商人格里斯曼（Peter Griesemann）擁有的一架私人飛機4日下午離奇在靠近拉脫維的波羅的海墜毀，目前已發現飛機殘骸和燃油，尚未尋獲機上乘員。因飛機偏離原訂路線，引起關注，北約甚至出動戰機追蹤。

格里斯曼的公司證實，他和包括家人在內的另三人在飛機上。追蹤該飛機的北約飛行員說，他們未看見駕駛艙內有人。

這架在奧地利註冊的賽斯納（Cessna）551型飛機載著四人，從西班牙南部起飛，原定飛往德國科隆。但飛機起飛後行跡異常，且未回應管制員的呼叫，北約因此出動戰機跟蹤。

飛機墜海後，拉脫維亞、瑞典和立陶宛的救援隊伍陸續抵達事故現場。瑞典搜救隊隊長安東森表示，飛機應是「燃料粍盡」後墜毀，目前還無法確定事故原因，但機上人員在墜毀前顯然已經失去行動能力。