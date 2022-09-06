美、伊對峙中東 轟炸機壓陣秀肌肉

美國轟炸機經過，各國都覺得安心！由於美國近日與伊朗關係緊繃，中東局勢一度緊張，美國B-52轟炸機5日在阿拉伯半島、紅海與科威特、沙烏地與以色列進行軍演，雖然美軍表態並未針對伊朗，但外界都認為美軍是在警告伊朗不要輕舉妄動。兩國剛在維也納重啟核協議談判，互信基礎仍薄弱。

轟炸機軍演嚇阻伊朗

根據《美聯社》報導，美國火力強大的長程B-52轟炸機5日與中東國家進行聯合軍演，美國空軍中東總指揮官格林克維奇表示，對於美國與盟友的威脅，美國空軍不會坐視不管，聯合軍演也顯示美國與其他國家部隊聯合作戰的能力，確保能阻止敵人行動。

格林克維奇雖然沒有明講，但外界認為他所指的「敵人」就是指伊朗，美國空軍也曾在6月派遣B-52轟炸機到中東巡視，密集的軍事行動都是防止伊朗是圖在區域擴張；區域內唯一非阿拉伯國家的以色列也加入此次軍演，派出3架F-16戰機伴飛B-52，以國軍方表示，與美軍的合作有助於穩定中東空域。

對峙情勢緊張

《美國之音》提到，聯合軍演也是在去年才將以色列納入，顯示美國在拜登上任後，仍有維持美國前總統圍堵伊朗的戰略，由於美國近日才空襲敘利亞東部對伊朗革命衛隊扶持的武裝勢力，伊朗也截獲2架美國海軍的無人機。

但此同時，兩國也在維也納恢復《核協議》談判，因美、伊之間的互信基礎仍舊薄弱，也讓外界擔心這次好不容易恢復的談判後續並不樂觀。

伊朗目前境內的濃縮鈾濃度據傳已達60%，離製造核武的90%不遠，引發波灣國家與以色列的擔憂，認為伊朗並非真心想發展民生核電，仍有發展核武的意圖；但伊朗持續否認發展核武，堅持自己的核能發展是和平用途，並希望美國取消經濟制裁，促進談判有實質進展。

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