快訊

影／永和分屍3胞兄看孝順弟弟最後一眼 哭喊：怎麼死這麼慘

連千毅在住處「遭警方逮捕」 疑涉嫌NFT詐騙洗錢

恩恩爸求償「1元國賠」 新北市府3機關審議結果出爐了

美、伊對峙中東 轟炸機壓陣秀肌肉

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
因應中東區域緊張，美國轟炸機5日與波灣國家與以色列進行聯合軍演，要讓伊朗不要輕舉妄動。圖為空軍示意圖（@usairforce）
因應中東區域緊張，美國轟炸機5日與波灣國家與以色列進行聯合軍演，要讓伊朗不要輕舉妄動。圖為空軍示意圖（@usairforce）

美國轟炸機經過，各國都覺得安心！由於美國近日與伊朗關係緊繃，中東局勢一度緊張，美國B-52轟炸機5日在阿拉伯半島、紅海與科威特、沙烏地與以色列進行軍演，雖然美軍表態並未針對伊朗，但外界都認為美軍是在警告伊朗不要輕舉妄動。兩國剛在維也納重啟核協議談判，互信基礎仍薄弱。

轟炸機軍演嚇阻伊朗

根據《美聯社》報導，美國火力強大的長程B-52轟炸機5日與中東國家進行聯合軍演，美國空軍中東總指揮官格林克維奇表示，對於美國與盟友的威脅，美國空軍不會坐視不管，聯合軍演也顯示美國與其他國家部隊聯合作戰的能力，確保能阻止敵人行動。

格林克維奇雖然沒有明講，但外界認為他所指的「敵人」就是指伊朗，美國空軍也曾在6月派遣B-52轟炸機到中東巡視，密集的軍事行動都是防止伊朗是圖在區域擴張；區域內唯一非阿拉伯國家的以色列也加入此次軍演，派出3架F-16戰機伴飛B-52，以國軍方表示，與美軍的合作有助於穩定中東空域。

對峙情勢緊張

美國之音》提到，聯合軍演也是在去年才將以色列納入，顯示美國在拜登上任後，仍有維持美國前總統圍堵伊朗的戰略，由於美國近日才空襲敘利亞東部對伊朗革命衛隊扶持的武裝勢力，伊朗也截獲2架美國海軍的無人機。

但此同時，兩國也在維也納恢復《核協議》談判，因美、伊之間的互信基礎仍舊薄弱，也讓外界擔心這次好不容易恢復的談判後續並不樂觀。

伊朗目前境內的濃縮鈾濃度據傳已達60%，離製造核武的90%不遠，引發波灣國家與以色列的擔憂，認為伊朗並非真心想發展民生核電，仍有發展核武的意圖；但伊朗持續否認發展核武，堅持自己的核能發展是和平用途，並希望美國取消經濟制裁，促進談判有實質進展。

【更多精采內容，詳見

美國 伊朗 軍演

延伸閱讀

中國經濟急放緩 專家質疑能否成世界最大經濟體

制裁奏效！美情報：俄羅斯被迫向北韓購買砲彈和火箭

通膨雖高 美元走強仍讓美國消費者保持強大購買力

伊朗軍艦一周內二度扣押美方無人船 再經美軍干預歸還

相關新聞

英國首相特拉斯：「抗中鐵娘子」面臨哪些難題？

「抗中鐵娘子入主唐寧街10號。」英國新任首相5日公布，選前民調一路領先的外交大臣特拉斯（Liz Truss）勝出，入主唐寧街10號，同時也成為英國史上第三任女性首相。她預計將於6日前往蘇格蘭巴勒莫（Balmoral）城堡覲見英國女王伊莉莎白二世並接受任命、7日她將首次以首相身分至國會報告。

曾因台海問題惹毛北京 成為英新首相的特拉斯 為何陸、俄都討厭她？

1983年，當時還是個小學生的特拉斯（Liz Truss，全名Mary Elizabeth Truss），在學校舉辦的模擬大選活動中，扮演英國首位女首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）；39年後，兒時的戲劇演出成真，在政壇力爭上游的特拉斯，不僅是第2個擔任外交大臣的女性，如今更成為新任英國首相。

英相強生卸任演說 自喻為火箭推進器與古羅馬政治家

英相強生6日發表擔任首相的最後一場演說，稱自己是「完成了工作」的火箭推進器，並鼓勵人們支持他的繼任者特拉斯。

美國氣候特使凱瑞籲中國恢復談判 避免氣候危機

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）今天敦促中國恢復雙邊談判，以避免全球暖化危機，並呼籲世界各國領導人加快能源轉型，...

私人飛機不明原因偏移路線墜毀波羅的海 人員尚未尋獲

德國商人格里斯曼（Peter Griesemann）擁有的一架私人飛機4日下午離奇在靠近拉脫維的波羅的海墜毀，目前已發現...

美、伊對峙中東 轟炸機壓陣秀肌肉

美國轟炸機經過，各國都覺得安心！由於美國近日與伊朗關係緊繃，中東局勢一度緊張，美國B-52轟炸機5日在阿拉伯半島、紅海與科威特、沙烏地與以色列進行軍演，雖然美軍表態並未針對伊朗，但外界都認為美軍是在警告伊朗不要輕舉妄動。兩國剛在維也納重啟核協議談判，互信基礎仍薄弱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。