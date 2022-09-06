總理首訪科索沃 塞爾維亞願開啟和解

巴爾幹最大國的態度軟化，有助當地的族群衝突緩解？上任五年的塞爾維亞女總理布納比奇5日首度訪問科索沃，並表達願意與科索沃進行對話。塞爾維亞向來不承認科索沃國家地位，過去常以科索沃境內塞爾維亞人被壓迫為由，對科索沃施壓，但這同時也讓塞爾維亞難以加入歐盟。

塞爾維亞態度放軟

根據《半島電視台》報導，布納比奇訪問科索沃時表示，希望科索沃能將兩國對話的機構從任務編組改為常設機關，並找出讓兩國關係正常化的妥協模式，不只是為了深化歐洲整合，也要改善兩國長久以來的種族與宗教紛爭。由於近來兩國又因一些問題出現局勢緊張，還讓德、法兩國領導人特別寫信協助調停。

《安納道盧通訊社》提到，德國總理蕭茲、法國總統馬克宏分別寫信給塞爾維亞總統武契奇（該國是雙首長制）與科索沃總理庫爾蒂說，兩國關係正常化對於巴爾幹區域的安定非常重要，近來衝突加劇顯示政治層面的談判更加緊迫且必要。

科索沃境內有5%民眾為塞爾維亞裔，他們常指控科索沃透過法律侵害他們的權益，但都遭到科索沃政府否認。

巴爾幹紛爭多

塞爾維亞在2012年開始就成為歐盟會員國的候選國之一，但因為長期對科索沃不友善的態度，讓其他會員國對於該國入會有許多疑慮。科索沃1990年宣布從南斯拉夫獨立，但這引發南斯拉夫解體後的主要國家塞爾維亞不滿，認為科索沃是其領土主權不可分割的一部分，因此在1999年爆發科索沃戰爭。

雖然科索沃在北約轟炸南斯拉夫的掩護下獨立成功，聯合國維和部隊也進駐科索沃避免衝突擴大。但由於科索沃境內也有塞爾維亞人居住，且在科索沃為少數民族，兩國自戰爭結束後，因種族因素使得關係仍非常緊張，塞爾維亞政府至今堅持對科索沃擁有主權。

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