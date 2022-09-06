快訊

影／永和分屍3胞兄看孝順弟弟最後一眼 哭喊：怎麼死這麼慘

連千毅在住處「遭警方逮捕」 疑涉嫌NFT詐騙洗錢

恩恩爸求償「1元國賠」 新北市府3機關審議結果出爐了

總理首訪科索沃 塞爾維亞願開啟和解

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

巴爾幹最大國的態度軟化，有助當地的族群衝突緩解？上任五年的塞爾維亞女總理布納比奇5日首度訪問科索沃，並表達願意與科索沃進行對話。塞爾維亞向來不承認科索沃國家地位，過去常以科索沃境內塞爾維亞人被壓迫為由，對科索沃施壓，但這同時也讓塞爾維亞難以加入歐盟

塞爾維亞態度放軟

根據《半島電視台》報導，布納比奇訪問科索沃時表示，希望科索沃能將兩國對話的機構從任務編組改為常設機關，並找出讓兩國關係正常化的妥協模式，不只是為了深化歐洲整合，也要改善兩國長久以來的種族與宗教紛爭。由於近來兩國又因一些問題出現局勢緊張，還讓德、法兩國領導人特別寫信協助調停。

安納道盧通訊社》提到，德國總理蕭茲、法國總統馬克宏分別寫信給塞爾維亞總統武契奇（該國是雙首長制）與科索沃總理庫爾蒂說，兩國關係正常化對於巴爾幹區域的安定非常重要，近來衝突加劇顯示政治層面的談判更加緊迫且必要。

科索沃境內有5%民眾為塞爾維亞裔，他們常指控科索沃透過法律侵害他們的權益，但都遭到科索沃政府否認。

巴爾幹紛爭多

塞爾維亞在2012年開始就成為歐盟會員國的候選國之一，但因為長期對科索沃不友善的態度，讓其他會員國對於該國入會有許多疑慮。科索沃1990年宣布從南斯拉夫獨立，但這引發南斯拉夫解體後的主要國家塞爾維亞不滿，認為科索沃是其領土主權不可分割的一部分，因此在1999年爆發科索沃戰爭

雖然科索沃在北約轟炸南斯拉夫的掩護下獨立成功，聯合國維和部隊也進駐科索沃避免衝突擴大。但由於科索沃境內也有塞爾維亞人居住，且在科索沃為少數民族，兩國自戰爭結束後，因種族因素使得關係仍非常緊張，塞爾維亞政府至今堅持對科索沃擁有主權。

【更多精采內容，詳見

塞爾維亞 戰爭 歐盟

延伸閱讀

約柯奇小試身手 塞爾維亞首戰大勝荷蘭

籃球歐錦賽／賽事明晚登場 塞爾維亞登戰力排行之首

約柯奇高效率貢獻 塞爾維亞大勝德國

讚唐西奇、約柯奇表現 塞爾維亞主帥：兩人都會奪冠

相關新聞

英國首相特拉斯：「抗中鐵娘子」面臨哪些難題？

「抗中鐵娘子入主唐寧街10號。」英國新任首相5日公布，選前民調一路領先的外交大臣特拉斯（Liz Truss）勝出，入主唐寧街10號，同時也成為英國史上第三任女性首相。她預計將於6日前往蘇格蘭巴勒莫（Balmoral）城堡覲見英國女王伊莉莎白二世並接受任命、7日她將首次以首相身分至國會報告。

曾因台海問題惹毛北京 成為英新首相的特拉斯 為何陸、俄都討厭她？

1983年，當時還是個小學生的特拉斯（Liz Truss，全名Mary Elizabeth Truss），在學校舉辦的模擬大選活動中，扮演英國首位女首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）；39年後，兒時的戲劇演出成真，在政壇力爭上游的特拉斯，不僅是第2個擔任外交大臣的女性，如今更成為新任英國首相。

英相強生卸任演說 自喻為火箭推進器與古羅馬政治家

英相強生6日發表擔任首相的最後一場演說，稱自己是「完成了工作」的火箭推進器，並鼓勵人們支持他的繼任者特拉斯。

美國氣候特使凱瑞籲中國恢復談判 避免氣候危機

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）今天敦促中國恢復雙邊談判，以避免全球暖化危機，並呼籲世界各國領導人加快能源轉型，...

美、伊對峙中東 轟炸機壓陣秀肌肉

美國轟炸機經過，各國都覺得安心！由於美國近日與伊朗關係緊繃，中東局勢一度緊張，美國B-52轟炸機5日在阿拉伯半島、紅海與科威特、沙烏地與以色列進行軍演，雖然美軍表態並未針對伊朗，但外界都認為美軍是在警告伊朗不要輕舉妄動。兩國剛在維也納重啟核協議談判，互信基礎仍薄弱。

安倍國葬經費暴增 日本在野黨反彈

日媒報導，有關前首相安倍晉三「國葬」，日本政府原先僅公布約2億5000萬日圓花費，表示將在國葬後再公布總額，但今天轉向公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。