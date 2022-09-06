快訊

陳時中競選團隊被諷太子黨 當年「連勝文迴力鏢」襲擊民進黨

2022蘋果秋季發表會新品傳聞總整理／iPhone 14大升級！各系列新色、價格、效能曝

夢幻工作！日男「什麼都不做」 就可領時薪2000元

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本東京38歲男子森本庄司（圖右）擁有一份一些人心目中的「夢幻工作」：他幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬。路透
日本東京38歲男子森本庄司（圖右）擁有一份一些人心目中的「夢幻工作」：他幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬。路透

日本東京38歲男子森本庄司（Shoji Morimoto，音譯）擁有一份一些人心目中的「夢幻工作」：他幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬。

路透報導，森本庄司的工作就是單純陪伴客戶，並以每小時1萬日圓（約台幣2193元）為單位計價，過去四年來一共接獲4000筆需求。

森本庄司表示，「基本上我把自己租了出去。我的工作就是去任何我的客戶想要我去的地方，並且什麼也不做。」

森本庄司身材高瘦、長相一般，現在在推特上擁有25萬名粉絲，粉絲中超過四分之一是老客戶，包括一名聘用他超過270次的客人。

他的工作內容除了單純陪伴外，還遇過有客戶聘請他，陪他去公園玩蹺蹺板；還有人找他去火車站月台，代替向出遠門的親人揮手送行；甚至有人是因為想穿印度服裝遭友人嫌棄，轉而找他陪伴出門。但什麼都不做並不代表森本會做任何事，他拒絕過搬冰箱和去柬埔寨的提議，也不接受任何與性相關的要求。

在找到自己真正的使命前，森本曾在一家出版公司工作，並且經常因為「無所事事」而遭到指責，因此他開始好奇，如果將「無所事事」的能力作為一種服務提供給客戶會如何。

已經成家並有小孩的森本，這份工作如今已成為他唯一收入來源，儘管他拒絕透露每天實際收入，但他說每天會接一到兩名客戶，疫情前每天至少有三至四名客戶。

冰箱 疫情

延伸閱讀

連鎖速食店最低時薪22美元！加州新法明年能辦到

花蓮港警偵破人口販運集團 「一條龍詐騙」逾20人至柬埔寨

明年基本月薪、時薪雙漲好棒棒？網轟「治標不治本」：根本變相減薪

影／基本工資審議 全產總主張月薪2萬8千元、時薪186元

相關新聞

曾因台海問題惹毛北京 成為英新首相的特拉斯 為何陸、俄都討厭她？

1983年，當時還是個小學生的特拉斯（Liz Truss，全名Mary Elizabeth Truss），在學校舉辦的模擬大選活動中，扮演英國首位女首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）；39年後，兒時的戲劇演出成真，在政壇力爭上游的特拉斯，不僅是第2個擔任外交大臣的女性，如今更成為新任英國首相。

特拉斯勝選 英迎第三位女首相

英國執政黨保守黨五日宣布黨魁選舉結果，現任外相特拉斯擊敗前財相蘇納克，當選新黨魁。特拉斯將於六日接替強生成為新任英國首相...

安倍國葬預算曝光 花費3.6億台幣、恐添反對聲浪

根據日本政府今天（6日）公布的最新預估，前首相安倍晉三的國葬將花費16.5億日圓（1,200萬美元，相當約新台幣3.6億元）。

颱風「軒嵐諾」僅登陸南韓約2.5小時！今早已離境出海

韓聯社報導，南韓氣象廳表示，颱風「軒嵐諾」（Typhoon Hinnamnor）從南韓南部海岸登陸約2.5小時後，於今天...

新英相特拉斯發表勝選演說 強調減稅、發展經濟「大膽計畫」

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天在執政黨保守黨黨魁選舉中勝出，將成為新任首相，接替被趕下台的首相強生，以下是...

夢幻工作！日男「什麼都不做」 就可領時薪2000元

日本東京38歲男子森本庄司（Shoji Morimoto，音譯）擁有一份一些人心目中的「夢幻工作」：他幾乎什麼都不用做就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。