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浦項鋼鐵證實南韓廠發生火災 目前暫停生產

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在軒嵐諾過境南韓之際，浦項鋼鐵位於浦項的煉鋼廠6日發生火警。目擊者、推特網友@Blackedhyeok拍下濃煙密布的照片。路透
在軒嵐諾過境南韓之際，浦項鋼鐵位於浦項的煉鋼廠6日發生火警。目擊者、推特網友@Blackedhyeok拍下濃煙密布的照片。路透

南韓浦項鋼鐵（POSCO）發言人今天（6日）證實，旗下位於浦項的煉鋼廠發生火災，火勢已被撲滅，沒有傷亡，不過包括高爐在內的生產設備正停止運作，直到颱風離去。

浦項鋼鐵發言人說：「我們的浦項鋼鐵廠發生火災，廠區內兩座工廠受火災影響，而火勢已被撲滅。」他說，目前沒有發現傷亡，而公司正評估損害。

這位發言人表示，由於颱風來襲導致停電，該廠今天早上發生副產品氣體外洩的情況。

南韓周一將「軒嵐諾」颱風的警戒調升至最高級。韓聯社報導，南韓氣象廳表示，軒嵐諾從南韓南部海岸登陸約2.5小時後，今天一早離境，目前正在評估颱風造成的破壞。颱風已迫使班機取消、一些企業暫停營運，部分學校關閉。

浦項鋼鐵表示，正暫停包括高爐在內的生產設施運作，直到颱風離境。

颱風 南韓 火災

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