德延後關閉兩座核能電廠至明年4月中 先度過能源危機

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）周一宣布，將讓現有三座核能發電廠的其中兩座，在預定12月除役的期限之後仍保持待命狀態，以確保在天然氣短缺之際能力足夠的電力供應。這是政府內部支持核能人士與出身反核運動的綠黨成員妥協後的決定。

這項舉措還需要新的立法並經過議會表決，代表德國政策的急轉彎，這個歐洲最大經濟體多年來追求逐步淘汰核能和燃煤發電，很快也將淘汰天然氣，以便轉型到再生能源。

儘管德國現有的三座核能反應爐全都將在12月31日停止供電，但直到4月中旬，位於南部地區的Isar 2和Neckarwestheim 2將維持備用狀態以免發生緊急情況。兩座電廠的發電量都達1,400百萬瓦（MW），分別由E.ON和EnBW兩家電力公司負責營運，在多出的這幾個月，他們的人員成本和運作費用將獲補償。

哈貝克表示，能源供應正處於緊張狀態，一個原因是俄羅斯入侵烏克蘭，導致俄國天然氣輸往歐洲受到限制或甚至暫停。天然氣發電占德國去年發電量的15.3%。