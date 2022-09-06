新加坡：搶人才「重質不重量」 ONE新工作簽證不限人數

新加坡人力部長陳詩龍周一接受彭博電視訪問表示，上周新推出的海外網絡和專業簽證（ONE），以及其他使延聘外籍人才更加容易的措施，是針對勞動市場緊張的積極回應，想吸引全球頂尖人才的新加坡不會為申請人數設限。

陳詩龍表示，「想吸引造雨者來到新加坡」，意指科學、技術、工程、數學，以及金融、藝術、文化和運動等各個領域的領導人。他說這是新加坡的「進擊策略」。

ONE簽證——允許持有人及其配偶居留五年的工作簽證——是新加坡吸引全球人才的最新舉措，在此之前，星國於疫情期採取保護當地勞工的限制。隨著各經濟體重新開放，但成長停滯不前，包括英國、阿聯、德國和泰國在內，都努力爭取海外高成就人才，提供更簡便的居留簽證申請管道，以推動國內經濟成長。

陳詩龍說：「為了搶人才，我們很努力宣傳。我們在意的不是人數，重點是質，不是量。」