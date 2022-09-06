快訊

被網戰翻！「在台灣沒吃過海鮮」全文曝光 楊丞琳這樣說

正好垃圾車經過！找不到永和弟頭顱 警：哥拉行李箱又丟2袋垃圾

中秋烤肉地雷食材曝光 全場點名這幾樣「根本是來亂的」

避免家庭能源帳單飆破7萬元 特拉斯擬1,300億英鎊方案

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特拉斯（Liz Truss）即將接任英國首相。美聯社
特拉斯（Liz Truss）即將接任英國首相。美聯社

英國準首相特拉斯（Liz Truss）已擬定計畫，要讓一般英國家庭一年的電力與天然氣帳單金額維持或低於當前的1,971英鎊（2,300美元，約新台幣70,112元）水準。

根據向特拉斯簡報相關計畫的官員和幕僚的說法，特拉斯近幾日與她團隊和政府官員進行討論時，已經設定一套機制，將避免一般家庭的能源費用大增。在現有定價制度下，英國家庭下月起將面臨能源費用猛飆的情況。根據彭博資訊見到的政策文件，該政策可能在未來18個月支出多達1,300億英鎊

根據特拉斯的計畫，能源供應業者必須以降低的費率向家庭收費，而政府將保證有資金彌補依據先前制度必須收費的價差。

即將在特拉斯內閣擔任商業大臣的芮斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）5日與能源公司執行長協商討論上述計畫。這些公司接受這樣的提議，因為那代表他們將避免被課徵暴利稅，而且會見到營收短少的部分會有納稅人的錢埋單。

英國一般家庭的能源帳單金額預料從10月起大增80%，至一年3,548英鎊，迫使許多窮困的家庭必須在取暖和其他基本生活需求之間取捨。根據特拉斯團隊研擬的計畫，上述的定價制度實際上將被廢除，而能源主管機關天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）將被邊緣化。消息人士說，取而代之的是，部長們將為家庭的電力與天然氣支付設定一套新的單位價格。

特拉斯6日預定前往蘇格蘭巴摩拉城堡晉見英國女王伊莉莎白女王二世，她將接任英國首相，接替強生的職位。特拉斯正面臨要為竄高的能源價格提出解決辦法，在俄羅斯切斷對歐洲供應天然氣以回應國際制裁措施之際，能源價格高漲正衝擊英國的家庭與企業。

在特拉斯勝選前，英鎊已經重貶數周，反映投資人擔心特拉斯的減稅計畫，儘管通膨壓力已經衝擊英鎊。英國的公司債殖利率已經攀抵十年來最高水準。

特拉斯 英國 女王

延伸閱讀

英相將換人 環時：別把「對中強硬」當飯吃

英首相人選今傍晚公布 將面臨柴契爾當政來最艱困任期

誰是正宗柴契爾傳人？英國蘇納克與「比誰更右」的首相大戰

對抗中國的新一代「鐵娘子」？英國外相特拉斯競逐首相之路

相關新聞

特拉斯勝選 英迎第三位女首相

英國執政黨保守黨五日宣布黨魁選舉結果，現任外相特拉斯擊敗前財相蘇納克，當選新黨魁。特拉斯將於六日接替強生成為新任英國首相...

安倍國葬預算曝光 花費3.6億台幣、恐添反對聲浪

根據日本政府今天（6日）公布的最新預估，前首相安倍晉三的國葬將花費16.5億日圓（1,200萬美元，相當約新台幣3.6億元）。

颱風「軒嵐諾」僅登陸南韓約2.5小時！今早已離境出海

韓聯社報導，南韓氣象廳表示，颱風「軒嵐諾」（Typhoon Hinnamnor）從南韓南部海岸登陸約2.5小時後，於今天...

新英相特拉斯發表勝選演說 強調減稅、發展經濟「大膽計畫」

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天在執政黨保守黨黨魁選舉中勝出，將成為新任首相，接替被趕下台的首相強生，以下是...

新加坡前外長：不應低估操作台灣議題的嚴重性

新加坡前外交部長楊榮文（George Yeo）5日接受彭博電視台訪問表示，不應低估操作台灣議題的後座力；台灣對中國大陸來...

新加坡：搶人才「重質不重量」 ONE新工作簽證不限人數

新加坡人力部長陳詩龍周一接受彭博電視訪問表示，上周新推出的海外網絡和專業簽證（ONE），以及其他使延聘外籍人才更加容易的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。