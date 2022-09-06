避免家庭能源帳單飆破7萬元 特拉斯擬1,300億英鎊方案

英國準首相特拉斯（Liz Truss）已擬定計畫，要讓一般英國家庭一年的電力與天然氣帳單金額維持或低於當前的1,971英鎊（2,300美元，約新台幣70,112元）水準。

根據向特拉斯簡報相關計畫的官員和幕僚的說法，特拉斯近幾日與她團隊和政府官員進行討論時，已經設定一套機制，將避免一般家庭的能源費用大增。在現有定價制度下，英國家庭下月起將面臨能源費用猛飆的情況。根據彭博資訊見到的政策文件，該政策可能在未來18個月支出多達1,300億英鎊

根據特拉斯的計畫，能源供應業者必須以降低的費率向家庭收費，而政府將保證有資金彌補依據先前制度必須收費的價差。

即將在特拉斯內閣擔任商業大臣的芮斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）5日與能源公司執行長協商討論上述計畫。這些公司接受這樣的提議，因為那代表他們將避免被課徵暴利稅，而且會見到營收短少的部分會有納稅人的錢埋單。

英國一般家庭的能源帳單金額預料從10月起大增80%，至一年3,548英鎊，迫使許多窮困的家庭必須在取暖和其他基本生活需求之間取捨。根據特拉斯團隊研擬的計畫，上述的定價制度實際上將被廢除，而能源主管機關天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）將被邊緣化。消息人士說，取而代之的是，部長們將為家庭的電力與天然氣支付設定一套新的單位價格。

特拉斯6日預定前往蘇格蘭巴摩拉城堡晉見英國女王伊莉莎白女王二世，她將接任英國首相，接替強生的職位。特拉斯正面臨要為竄高的能源價格提出解決辦法，在俄羅斯切斷對歐洲供應天然氣以回應國際制裁措施之際，能源價格高漲正衝擊英國的家庭與企業。

在特拉斯勝選前，英鎊已經重貶數周，反映投資人擔心特拉斯的減稅計畫，儘管通膨壓力已經衝擊英鎊。英國的公司債殖利率已經攀抵十年來最高水準。