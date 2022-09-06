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和俄羅斯拉關係以緩解經濟困境 泰、越、緬不甩美歐

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯航空10月底將重啟莫斯科直飛普吉島的固定航班服務。路透
俄羅斯航空10月底將重啟莫斯科直飛普吉島的固定航班服務。路透

日經報導，泰國、越南、緬甸在內的東南亞國家把解決自身經濟問題放在優先地位，正努力強化和俄羅斯的經濟關係，包括招徠更多俄國觀光客和促進貿易，以便控制住通膨並推動疫後復甦，不理睬美國和歐洲國家因俄烏戰爭而對俄羅斯實施的全面制裁。

泰國說，俄國國營的俄羅斯航空10月底將重啟莫斯科直飛普吉島的固定航班服務。這條航線在俄烏戰爭開打後暫時停飛。由於中國大陸執行防疫清零政策，俄羅斯在今年1月和2月成為普吉島外籍旅客的最大來源國。泰國與俄羅斯在5月的一場會議上也同意擴大雙邊貿易，目標是在2023年達到100億美元，幾乎是2021年的四倍。

與此同時，越南和俄羅斯8月18日舉行會談，討論擴大小麥出口。俄國最快9月就會出口一批小麥到越南。河內當局很可能希望藉此阻升物價。

泰國和越南是東南亞國協成員國，該組織保持政治中立，10個成員國裡僅新加坡對莫斯科實施制裁。

緬甸近幾個月與俄羅斯關係愈加親近，9月將進口俄國燃料油，這是緬甸軍政府領導人敏昂萊7月造訪俄羅斯談成的協議。敏昂萊周日到海參崴參加東方經濟論壇（Eastern Economic Forum），這是他上台以來第三度訪俄，國營媒體報導他將會晤俄國官員，在經濟和其他領域加強雙邊合作。緬甸軍方顯然想控制住通膨，以免更不得民心。

俄羅斯 緬甸 泰國

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