哈薩克斯坦：習近平主席本月中旬來訪

（德國之聲中文網）哈薩克斯坦交部發言人斯馬迪亞羅夫（Aibek Smadiyarov）本周一（9月5日）在新聞吹風會上通報說，中國領導人習近平將於本月14日訪問哈薩克斯坦、會晤哈總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）並簽署多項雙邊協議。

北京鮮少提前公告國家領導人的外訪計劃，目前尚未確認習近平對哈薩克斯坦的訪問安排。中國外交部沒有立即回應通訊社的詢問。

一般預計，習近平會在定於10月16日開幕的中共二十大上獲得第三任總書記任期。

自中國在2020年依據其「動態清零」防疫政策而實際閉關以來，習近平尚未外訪過。

哈薩克斯坦與鄰國中國雙邊關係密切，哈薩克斯坦向中國供應礦物、金屬和能源，並成為中國和歐洲之間的貨物轉運國。

上月，《華爾街日報》率先報導說，習近平計劃前往中亞，出席定於9月15日和16日在烏茲別克斯坦城市撒馬爾罕舉行的上海合作組織首腦會議，並會晤俄羅斯總統普亭和其他國家領導人。當月，印亞總統一位長期顧問稱，習近平和普亭會出席11月在度假勝地巴里島舉行的G20峰會。

習近平和普亭兩人關係頗為密切。在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭前不久，北京和莫斯科宣布，中俄致力於建立雙邊「無止境、無上限」的夥伴關係。

今年6月30日，習近平曾親臨香港，出席香港回歸25周年紀念慶典。這是他自2020年初以來首次在中國內地以外的地方現身。

（路透社）

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