憂心短缺 日欲修法限制大企業用天然氣
共同社報導，日本經濟產業省5日表示，希望制定一項計畫，以便在突然短缺情況下，向大企業下達天然氣使用限制令，以解決俄國侵烏後對能源供應的擔憂。
該計畫是日本經濟產業省5日制定提案中的一部分。為確保能源採購穩定，日本經濟產業省欲修改《燃氣事業法》，以便在今年冬天需求升高前，制定企業用氣限制的新規定。
在電力方面，日本可依《電氣事業法》規定限制企業等大宗用戶的用電，但《燃氣事業法》無此類規定。
俄烏開戰後，全球液化天然氣（LNG）現貨市場變得相當吃緊，主要因為歐洲為了過冬且持續面臨俄國「斷氣」風險，大幅增加進口LNG。日本是全球LNG第二大買家，僅次於中國大陸。
在此情形下，日本政府推動實施「節約用氣」制度，修改法令是其中一環。日本政府計畫分階段推動，將首先要求家庭和企業節約。若還不夠，天然氣公司將敦促企業客戶限制天然氣消費。若出現嚴重的供應短缺，政府最終將發布命令限制大企業的使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言