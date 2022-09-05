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憂心短缺 日欲修法限制大企業用天然氣

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
2017年11月，一艘液化天然氣運輸船在拖船牽引下駛向東京以東的富津火力發電廠。路透
2017年11月，一艘液化天然氣運輸船在拖船牽引下駛向東京以東的富津火力發電廠。路透

共同社報導，日本經濟產業省5日表示，希望制定一項計畫，以便在突然短缺情況下，向大企業下達天然氣使用限制令，以解決俄國侵烏後對能源供應的擔憂。

該計畫是日本經濟產業省5日制定提案中的一部分。為確保能源採購穩定，日本經濟產業省欲修改《燃氣事業法》，以便在今年冬天需求升高前，制定企業用氣限制的新規定。

在電力方面，日本可依《電氣事業法》規定限制企業等大宗用戶的用電，但《燃氣事業法》無此類規定。

俄烏開戰後，全球液化天然氣（LNG）現貨市場變得相當吃緊，主要因為歐洲為了過冬且持續面臨俄國「斷氣」風險，大幅增加進口LNG。日本是全球LNG第二大買家，僅次於中國大陸。

在此情形下，日本政府推動實施「節約用氣」制度，修改法令是其中一環。日本政府計畫分階段推動，將首先要求家庭和企業節約。若還不夠，天然氣公司將敦促企業客戶限制天然氣消費。若出現嚴重的供應短缺，政府最終將發布命令限制大企業的使用。

日本經濟

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