憂心短缺 日欲修法限制大企業用天然氣

共同社報導，日本經濟產業省5日表示，希望制定一項計畫，以便在突然短缺情況下，向大企業下達天然氣使用限制令，以解決俄國侵烏後對能源供應的擔憂。

該計畫是日本經濟產業省5日制定提案中的一部分。為確保能源採購穩定，日本經濟產業省欲修改《燃氣事業法》，以便在今年冬天需求升高前，制定企業用氣限制的新規定。

在電力方面，日本可依《電氣事業法》規定限制企業等大宗用戶的用電，但《燃氣事業法》無此類規定。

俄烏開戰後，全球液化天然氣（LNG）現貨市場變得相當吃緊，主要因為歐洲為了過冬且持續面臨俄國「斷氣」風險，大幅增加進口LNG。日本是全球LNG第二大買家，僅次於中國大陸。

在此情形下，日本政府推動實施「節約用氣」制度，修改法令是其中一環。日本政府計畫分階段推動，將首先要求家庭和企業節約。若還不夠，天然氣公司將敦促企業客戶限制天然氣消費。若出現嚴重的供應短缺，政府最終將發布命令限制大企業的使用。