英國首相人選公布 特拉斯接下柴契爾當政來最艱困任期

英國新任首相接班人5日公布，外交大臣特拉斯如預期當選執政的保守黨黨魁，但她從前首相強生手中接下的，也是柴契爾夫人以來最艱困的任期。

特拉斯將成為2015年大選後保守黨第四位首相，這段期間，英國危機接連而來，如今在通膨高漲的壓力下，正面臨漫長的經濟衰退。高盛警告，因能源成本盤旋上升，英國明年通膨可能高達22%，這是目前所見最驚悚的預測。高盛並預測英國經濟在此情況下將衰退3.4%。

47歲的特拉斯已表示，將儘速解決英國生活成本高漲的危機，並允諾一周內推出一項計畫，要抑制能源帳單上漲並確保燃料供應。她周日接受BBC訪問時不願具體說明細節，但她強調，會讓擔心冬天繳不起帳單的百萬民眾放心。