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捷克通膨7萬人示威 痛批能源短缺惹禍

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導

捷克挺烏克蘭跟進歐盟制裁，但人民示威不領情！捷克7萬名不同政治立場的民眾聚集在首都的溫塞斯拉斯廣場示威，呼籲捷克保持中立，維持天然氣暢通，並要總理主動辭職。歐盟統計局指出，通膨的主因是能源短缺，佔歐盟8月通膨組成比率近4成。

中立維護天然氣

Euronews》報導，捷克7萬名不同政治立場的民眾走上街頭示威，呼籲執政黨聯盟控制能源價格，並反對捷克跟進歐盟與北約對俄羅斯制裁的決定。幾個右翼政治團體表示，中歐國家本該保持中立，並維持俄羅斯天然氣的暢通。

活動主辦人之一的吉里表示，希望透過示威促使政策轉向，解決能源價格、天然氣與電力不穩定的問題，否則入秋後捷克經濟將面臨瓦解。而捷克保守派總理在不信任投票中「倖存」後，7萬名抗議者陸續聚集在溫塞斯拉斯廣場表達不滿，要求保守派總理菲亞拉主動辭職，並批評執政黨聯盟過度倚重西方的政策。

捷克利益說不清

捷克抗議者不滿能源危機造成的高通膨問題，批評政府在烏俄戰爭中選擇加入歐盟對俄羅斯的制裁，認為此舉導致天然氣和電價飆升，違背捷克利益。

菲亞拉表示，溫塞斯拉斯廣場的抗議是由親俄人士組織而成，不果斷制裁反而才是違背捷克利益。如今捷克是歐盟輪值的主席國，在俄烏戰爭中也公開支持烏克蘭，並給予武器與金援，收留大量烏國難民。

能源為通膨主因

歐盟統計局》指出，今年8月歐元通膨率為9.1%，相較7月上升0.2%。造成通膨的主因是能源，佔8月份通膨年增率的組成比高達40%，遠高於食品、菸酒等的10%、非能源工業產品的5%，以及服務項目的4%。

但根據消費者物價指數，歐洲通膨影響最深的是「服務」方面的家庭消費支出（例如餐飲等服務），共佔40%權重，讓歐洲民眾的荷包大失血。儘管食品佔20%、能源佔10%權重，但因為價格波動相對劇烈，對歐洲通膨的影響也不遑多讓。

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