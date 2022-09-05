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歐洲電力危機惡化 歐盟將考慮緊急干預選項

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
為因應電力危機惡化，歐盟將考慮緊急特殊干預選項。路透
為因應電力危機惡化，歐盟將考慮緊急特殊干預選項。路透

歐洲部長們將討論限制能源成本飆高的特殊措施，從實施天然氣價格上限到暫停電力衍生品交易等，此時歐盟正加緊因應惡化的能源危機。

根據彭博資訊見到的文件草稿，歐盟輪值主席國捷克打算將這些工具列入本周五（9日）能源部長會議所討論的緊急干預選項清單。

歐洲正努力避免一場可能導致經濟、社會甚至金融危機的能源大災難。北歐國家瑞典、芬蘭上周末為苦於滿足擔保品要求的電力公司提供支撐，表示這場危機宛若「雷曼時刻」。

俄羅斯減少對歐洲的天然氣供應，被形容是把能源「武器化」，歐洲領袖數月來已致力於抵銷這項影響。然而，俄羅斯國家天然氣公司（Gazprom）上周五晚上決定要讓重要的北溪天然氣管道維持關閉，又引發新一波急迫感。

遭北溪天然氣管道斷供影響最深的德國在周末期間公布650億歐元（650億美元）的方案來保護消費者，並對暴利課稅。數以千計的捷克民眾也在周末上街頭抗議，這提醒各界能源事件可能演變成社會和政治危機。

歐盟即將召開的能源緊急會議的文件草稿內容顯示：「顯然即將來臨的取暖季將考驗歐洲能源市場的韌性。盤點市場發展和確定可能措施來處理由高天然氣價格引發的高電價是很重要的。」

捷克打算提出的選項，將增補由歐盟執委會所提出的因應措施，選項包括降低用電需求、對再生能源、核能與煤設價格上限。捷克準備提出的辦法如下：限制天然氣價格對電價的影響，包括暫時對用於發電的天然氣價格設上限、對從俄羅斯進口的天然氣設定價格上限、暫時將天然氣產製的電力，排除在電力市場的最佳調度次序和電價設定之外。另外，還要增加市場流動性，包括為面臨高額保證金追繳的市場參與者提供緊急歐洲信用額度支援、為自動價格上限調整設限，以及暫時讓歐洲電力衍生品市場暫停。捷克還將建議評估歐盟如何利用其碳市場來解決高電價問題，並確保快速就執委會今年稍早的建議達成協議，賣掉從市場撤回並保留在特別準備中的許可。此類銷售將增加碳排放許可的供應，幫助降低價格。

歐盟 捷克 電價

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