EV固態電池廠輝能科技80億美元海外布點 考慮英法等地

彭博資訊報導，總部設在台灣的輝能科技考慮選址英國，投資80億美元設廠，打造大有前途但未經證實的新一代電動車電池。

這家專注研發固態電池的新創事業發表聲明說，正基於技術勞動力、交通運輸和設廠誘因，甚至是否貼近客戶等條件，評估分布在各國的90處地點，包括法國、德國、荷蘭、波蘭和英國在內。

輝能發言人透過電話說，選址可行性的評估結果明年初出爐。位於美國、中國大陸和東南亞的其他地點也在考慮中。該公司已延聘顧問業者Accuracy協助。

汽車業逐步淘汰內燃機之際，英國努力想吸引電池製造商前往設廠。它的汽車產量在過去幾十年間不斷下滑，而與歐盟之間貿易關係的前景充滿不確定性，加劇產業困境。

固態電池可縮短充電時間、增加續航里程，而且沒有起火的風險，與鋰電池不同。儘管這種技術可能有助加速電動車的採用，但還沒有能規模化生產。輝能1月與賓士（Mercedes-Benz）簽署技術合作協議，共同開發固態電池，賓士也投資該公司。

輝能已經預留80億美元要在海外設廠，將在十年內分三期興建，最終產能120兆瓦時（gigawatt-hours）。