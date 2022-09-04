數萬人在布拉格走上街頭 舉行反政府示威

在捷克，數萬人於周六（9月3日）舉行了反政府示威。據警方稱，約有7萬人在首都布拉格的溫塞斯拉斯廣場示威。抗議活動是在「捷克共和國優先」的口號下進行的。

參加這次示威的既有右翼極端主義政黨，也有共產黨這樣的極左派，同時還有其他對政府批評態度的組織、公民倡議組織。這些團體呼籲結束歐盟對俄羅斯的制裁，並譴責高能源價格。一位示威組織者宣稱，物價上漲——特別是電力和天然氣的價格上漲，將在秋季摧毀經濟。

在這次示威中，也有反對新冠疫苗接種、反對接納難民的聲音，並指責其政府更重視關切烏克蘭，而非捷克本國人民。抗議者們揮舞捷克國旗，打著譴責高能源價格的橫幅，要求政府辭職。

捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）指責示威的組織者「親俄」 ，對捷克的利益造成損害。「很明顯，俄羅斯的宣傳和造謠運動不斷在我們國家出現，有人上當了」，他對捷克新聞通訊社（CTK）說。

捷克政府剛順利過關不信任投票

就在示威前一天的周五（9月2日），菲亞拉政府剛順利過關了議會的不信任投票，該投票是在前政府首腦巴比斯（Andrej Babis）的民粹主義政黨ANO以及一個極右翼政黨要求下進行的。反對派指責目前執政的中右翼聯盟在抗擊通貨膨脹方面無所作為。

捷克政府計劃在下周召集歐盟國家緊急會議，以共同達成解決能源危機的辦法。捷克目前擔任歐盟輪值主席國。

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