俄油限價需國際承諾 法財長稱實施有困難
七大工業國（G7）2日才同意對俄國出口石油設定價格上限，但法國財長勒梅爾隔天卻坦承在實施上有困難。
他3日在義大利舉行的安博思論壇場邊接受CNBC訪問時表示，G7這一努力需要廣大國際社會做出承諾才能成功，並指除了削減俄國石油收入外，這一政策應當做一項「反對戰爭的全球措施」來實施。
勒梅爾說：「我們必須擴大影響，因為我們不希望這項措施只是西方的措施。這不應該是西方針對俄國的措施，應該是全球針對戰爭的措施。」
G7尚未確定如何實施價格上限，但勒梅爾坦承在這一過程中將「相當困難」。
不過，俄油限價措施料將在12月初以前實施，歐盟屆時將對從海上進口的俄國原油實施制裁。
對此勒梅爾表示，「我們知道，若想引進這一舉措，歐盟27個成員國必須團結一致」，但他也表示，這項政策還需要全球其他主要經濟體的參與。「如果我們想讓這些制裁有效，我們就必須減少俄國從石油和天然氣銷售中獲得的收入。」
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