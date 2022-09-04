歐洲能源危機高通膨 2成民眾難渡日

歐洲冬天不但怕沒暖氣，民眾還需憂心大罷工！一項法、德、英國、波蘭四國的歐洲民調顯示，能源問題導致的高通膨讓過半歐洲民眾信心受挫，法國4成民眾希望抗議發生，四國則已有2成民眾靠老本生活，今年冬天過半民眾下定決心少吹暖氣，對抗不景氣的冷清。

歐洲民眾憂心度高

《Euronews》報導，一項法、德、英、波四國的歐洲民調顯示，過半民眾對能源危機所致的高通膨，及其衍伸的示威、罷工感到憂心。不過面對社會不安的氛圍，在法國卻有近四成的民眾表示，希望黃背心運動（對高油價、不景氣與燃油稅表達不滿的行動）再次發生。

法、德、英、波四國民眾認為，波蘭「社會動盪」的發生可能性高達75％，但罷工方面卻不同，對法國發生大罷工的憂心程度比起波蘭多了2%，高達65%。普遍來說，民眾對四國的憂心程度都超過5成、上看7成。

2成已動用積蓄生活

生活方面，2成的民調受訪者說自己「已經用到積蓄」，而1成的人說他們正在「減少吃飯」。調查指出，絕大多數人認為能源危機的高通膨造成的後果不會是短暫的危機，且四國過半民眾表示，自家會減少暖氣使用日益高漲的石化燃料價格。

儘管受訪者認為俄羅斯是導致了能源危機的兇手，應該負責，但也批評石化產業和政府不該裝乖免責。

歐洲罷工蔓延

《土耳其AA通訊社》報導，因為歐盟對俄國施加7項制裁與禁運措施，歐洲民眾生活費增加、入不敷出，創下歐洲通膨新高，各地罷工反彈不斷。在英國，司機、教師、律師、碼頭工人等工會都陸續展開罷工，近期連郵政、電信工會也打算跟進。德國經過談判，以3500萬歐元的總加薪，和導致1000多個航班取消的空服員罷工和解。西班牙、荷蘭則各有航空和鐵路罷工，可見歐洲從上到下，各行各業在能源危機通膨下的不滿正蔓延歐洲各地。

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