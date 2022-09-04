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颱風「軒嵐諾」朝北撲向南韓 預計6日在釜山附近登陸
韓聯社報導，颱風「軒嵐諾」(Typhoon Hinnamnor)繼續朝北移動，直撲南韓，根據南韓氣象廳4日預報，「軒嵐諾」將於6日在南韓南部港市釜山西南方70公里處登陸。
因颱風逼近，南韓部分地區4日已降雨，根據南韓中央災難安全對策本部，南部城市光州、釜山、大邱和蔚山，以及周邊的全羅南道和全羅北道、慶尚南道，4日清晨5點發布了初步颱風預警。濟州島已於3日發布颱風預警。
「軒嵐諾」目前在台灣東南方海域以每小時11公里的速度緩慢北上。根據天氣預報，南韓多地4日至6日將降豪雨，降雨量估計達到100至300毫米，濟州島山區降雨量將超過600毫米。
南韓全國600多個國家公園步道將自4日下午5點起關閉，31條渡輪航道已暫停。
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