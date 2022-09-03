俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣
俄羅斯國家天然氣公司（Gazprom）宣布輸往德國的北溪（Nord Stream）1號不會依計畫重啟後不過幾小時，周六又表示，將經由烏克蘭的管線每日供應42.7百萬立方米（mcm）的天然氣給歐洲。
由俄羅斯蘇賈（Sudzha）經由烏克蘭的供氣略高於周六的41.3 mcm，但遠不足以填補北溪1號停供的缺口。
Gazprom周五晚上宣稱，北溪1號保養過程中發現設備漏油，所以不會恢復供氣。Gazprom並未說明修復的日程。
北溪1號渦輪機供應商西門子能源（Siemens Energy）表示 ，這種漏油的情況應不影響管線運作。西門子也表示，發現漏油的Portovaya加壓站還有別的渦輪機可以讓北溪1號保持運作。
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