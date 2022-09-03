G7：同意對俄羅斯石油價格設上限

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
七大工業國集團（G7）財長2日同意對俄國石油實施價格上限。 路透
七大工業國集團（G7）財長2日同意對俄國石油實施價格上限。 路透

七大工業國集團（G7）2日表示，計劃對俄羅斯原油在國際市場的價格設置上限，一方面為了減少俄羅斯的石油收入，另一方面也是為了緩解國際能源市場的壓力，進而引導通膨降溫。

G7財長表示，將禁止對俄羅斯原油和石油產品的出口提供保險或融資，除非這些石油和油品售價低於設定的門檻。

華爾街日報指出，美國和盟國希望能就此控制全球海運的資金和保險，以迫使俄羅斯遵守價格上限的規定，否則就可能無法在國際市場上銷售石油。

根據布魯塞爾智庫布魯蓋爾（Bruegel）的資料，全球超過90%的船舶都是透過一個在倫敦的保險商協會投保。

彭博資訊報導，G7財長表示，計劃實施價格上限的時間點將與歐盟開始制裁俄羅斯石油相同，預計從12月5日開始，但聲明中並未就最終的價格上限提供任何價格範圍。

G7的這項計畫是其對俄國發動俄烏戰爭的懲罰的一部分，將允許以低於上限價格購買俄國石油的買家，繼續享有融資和保險等重要服務。

由於某些俄國原油的最大買家至今尚未同意加入制裁，目前仍不清楚價格上限制度會有多大效力。印度尚不願意正式加入實施價格上限，消息人士表示，這是因為業界擔心，這將會讓購買低價俄國石油的機會拱手讓給其他買家。俄羅斯同日稍早已揚言，不會出售石油給對俄羅斯石油價格設上限的國家。

俄羅斯 保險 G7

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