對特拉斯將任英相感不安 歐盟官員嗆：沒時間跟脫歐耗
英國執政的保守黨黨魁選舉結果將於9月5日公布，外相特拉斯最被看好，但路透報導，歐洲預期特拉斯將成為英國下一任首相，同時又感到憤怒與不安。
歐盟外交官指出，隨著烏克蘭戰爭和通膨狂飆，他們最不需要的就是另一場英國脫歐之戰。
在保守黨內接替即將離任英相強生的角逐人選中，特拉斯在歐盟中幾乎沒有粉絲。她主張制定一項法律，單方面終止英國退出歐盟的部分協議，並承諾當上首相後將通過立法，此舉勢必讓英國與歐盟爆發衝突。
上月被問到法國總統馬克宏是英國的「朋友還是敵人」時，她回答：「民眾已有定論」，引發反彈。
雖然特拉斯的競選官員說她是在開玩笑，對英法關係不會產生影響，但一位法國政府消息人士透露，她的發言顯示英法之間缺乏信任。
在德國，執政聯盟成員對特拉斯也沒有好印象。執政的社民黨發言人說：「任何相信事情在強生之後不會變得更糟的人都是錯的。特拉斯女士的許多發言都是不恰當或錯誤的。」
一位歐盟外交官認為，特拉斯的選舉言論不會帶來任何幫助。「在當前情況下，令人費解的是，她認為自己有能力發表這樣的言論，歐盟將百分之兩百關注烏克蘭戰爭與通膨，我們沒有時間浪費在英國脫歐上。」
英國保守黨黨魁選舉將在當地時間2日下午5時（台灣時間3日凌晨）截止投票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言