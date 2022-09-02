快訊

反戰的下場？俄羅斯能源巨頭馬格諾夫離奇死亡

性平會審議出爐 台中狼師遭解聘、永不錄用…退休金也沒了

桃機入境塞翻爆衝突 指揮中心證實：同時20班飛機來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿根廷副總統遭人持槍近距離瞄頭 「這原因」讓她活命

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納1日在住處外跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持手槍對準臉龐。阿根廷總統佛南德茲事後表示，她之所以能夠活下來，僅僅是因為嫌犯手上的槍卡住了。AFP PHOTO / TELAM
阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納1日在住處外跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持手槍對準臉龐。阿根廷總統佛南德茲事後表示，她之所以能夠活下來，僅僅是因為嫌犯手上的槍卡住了。AFP PHOTO / TELAM

阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納（Cristina Fernández de Kirchner）1日在住處外跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持手槍對準臉龐。阿根廷總統佛南德茲（Alberto Fernández）事後表示，她之所以能夠活下來，僅僅是因為嫌犯手上的槍卡住了。

BBC與衛報報導，嫌犯作案用的槍枝裝有5發子彈。佛南德茲總統在全國轉播講話表示，「男子持槍指著她的頭跟扣下扳機，克莉絲蒂娜還活著是因為，出於某些尚待證實的原因，這把槍…沒有開火」。

佛南德茲總統指出，男子持槍對準佛南德茲．德．基希納的舉動是企圖刺殺她，也稱此事為阿根廷自1983年恢復民主以來「最嚴重的事件」，並敦促政治領袖和廣大社會加以譴責。他說，「我們可以有分歧，我們可以有著深刻的分歧，但仇恨言論不能發生，因為這招致暴力，暴力不可能跟民主共存」。

佛南德茲．德．基希納是前總統內斯托．基希納（Néstor Kirchner）之妻，於2007年接棒當選總統、2015年卸任，2019年成為佛南德茲總統的競選搭檔。雖然正副總統姓氏都是佛南德茲，兩人之間並沒有親屬關係。根據報導，佛南德茲．德．基希納被控在總統任內詐騙國家，還在巴塔哥尼亞（Patagonia）的根據地詐欺性授予公共工程合約。

阿根廷 槍枝

延伸閱讀

籃球歐錦賽／曾寫NBA最老首秀紀錄 普基歐尼接任阿根廷主帥

她正好去洗手間沒碰到面 總統蔡英文問「黃珊珊呢？」

阿根廷副總統遭近距離持槍對準 「行刺未遂」過程曝光

阿根廷副總統自家門口遇襲 嫌犯「還未開槍」就遭警制伏

相關新聞

G7財長將討論俄油價格設限 俄副總理：誰實施就不賣誰

七大工業國集團（G7）的財長預計將於2日開會討論對俄羅斯石油設定價格上限，但塔斯社1日報導，俄羅斯副總理諾瓦克（Alex...

阿根廷副總統遭人持槍近距離瞄頭 「這原因」讓她活命

阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納（Cristina Fernández de Kirchner）1日在住處外...

誰是柴契爾傳人？英國蘇納克的首相大戰

「柴契爾夫人的幽靈，至今仍徘徊在大不列顛。」隨著公布英國保守黨新任黨魁的9月5日愈來愈近，前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）的民調卻自7月下旬以來未能有起色，相較對手特拉斯（Liz Truss）穩定超過六成的支持度，蘇納克的支持率則約在三成左右；隨著保守黨員陸續寄出選票、完成投票，蘇納克逆轉選戰的希望也愈加渺茫，甚至於相當不支持特拉斯的《衛報》都已開始評論蘇納克為何不受黨員青睞，以及呼籲特拉斯選後讓蘇納克重返內閣。

親愛的尹核關們：南韓總統執政黨內亂實錄

南韓保守派執政黨國民力量陷入「內亂」。連續3個月，與尹錫悅總統親近的黨內人士，和黨魁李俊錫爆發衝突。李俊錫遭揭發9年前接受「性招待」疑雲，國民力量召開倫理委員會，宣布中止李的黨員權限半年。黨內大老更趁機宣布組成過渡時期委員會，力圖排除李「復權」，李則向法院提出假處分並獲採納，緊張情勢至今未見緩解。

卸任在即 英相強生宣布投資新核電廠

英國執政黨保守黨將於5日選出新黨魁，並接任首相。即將卸任的英國首相強生把握在位最後幾天，1日宣布政府將投資7億英鎊（約台...

放眼印太區域 印度首艘國造航空母艦服役

在印度與中國的邊界軍事對峙尚未解除、中國軍艦在印度洋更趨活躍之際，印度首艘國造航空母艦今天正式服役，準備向印度太平洋區域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。