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G7財長將討論俄油價格設限 俄副總理：誰實施就不賣誰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
G7財長預計將於2日開會討論對俄羅斯石油設定價格上限，俄羅斯副總理諾瓦克1日就表示，莫斯科將停止供應石油跟石油產品給實施此類限制的國家。路透 / Alamy / Yalcin Sonat
G7財長預計將於2日開會討論對俄羅斯石油設定價格上限，俄羅斯副總理諾瓦克1日就表示，莫斯科將停止供應石油跟石油產品給實施此類限制的國家。路透 / Alamy / Yalcin Sonat

七大工業國集團（G7）的財長預計將於2日開會討論對俄羅斯石油設定價格上限，但塔斯社1日報導，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，莫斯科將停止供應石油跟石油產品給實施此類限制的國家。

諾瓦克表示，「就價格限制而言，如果他們對價格施加限制，我們將簡單地不供應石油跟石油產品給此類施加限制的公司或國家，因為我們不會非競爭性運作」。

諾瓦克還抨擊對俄羅斯石油價格施加限制的建議「全然荒謬」，稱該措施可能徹底摧毀全球石油市場，「就確保全世界的能源安全方面來說，石油產業是重中之重，干預像石油產業這樣一個重要產業的市場機制，這等企圖只會破壞石油產業、石油市場的穩定」。

諾瓦克也注意到，歐美消費者現在已經為能源付出高昂的代價，指他們將首先為該措施付費。他強調，「這會完全毀了市場」。

俄羅斯 莫斯科 保全

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