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憂中國入侵 共同社：台日討論撤僑計畫

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）日本共同社報導，日本國會議員週四（9月1日）表示，日本國會與台灣政府已經同意，就中國可能入侵台灣的情況下，討論該如何撤離在台的日本公民。

共同社指出，該協議是在日本國會議員代表團與8月訪問台灣時達成的。日本國會議員木原稔表示，由於日本與台灣沒有外交關係，官方無法直接接觸，因此國會代表團將代替該國政府行事。

致力於加強日台關係的自民黨眾議員木原稔，是上個月22日與日本國會友台團體「日華議員懇談會」一同出訪台灣的代表團成員之一。

此前，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）於8月初拜訪台灣後，北京在台灣周邊地區進行大規模的軍事演習，以報復華盛頓加強和台灣在安全和經濟領域的合作。

根據日本駐台機構「日本台灣交流協會」統計，包含短期停留在內的在台日本公民數量約2萬人。

共同社報導，過去當一個國家發生緊急情況時，日本通常會派出自衛隊的飛機協助撤離其國民，但不確定若台海爆發衝突時撤僑專機是否能降落台灣，因為中國政府將其視為「領土不可分的一部分」。

根據木原說法，雖然私人飛機和船舶可以在中國入侵前用於疏散，但日本國會議員和台灣的高層官員之間尚未就此展開全面討論。

共同社指出，由於日本外務省不能與台灣進行正式談判，日本國會和企業將在閉門會議上與台灣的部長級官員接觸，討論與中國有關入侵前和入侵後的撤離方案。

在日本國會議員8月22至24日訪台期間，木原與日華議員懇談會會長、眾議員古屋圭司，與台灣的官員如總理蘇貞昌和外交部長吳釗燮會面。

日本在1972年宣布與台灣斷交後，與北京建交。自此之後日本以台灣進入以私營部門為主導的經濟關係，民間在教育、藝術和體育等領域有廣泛交流。

（共同社）

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