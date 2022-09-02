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達賴喇嘛弔唁戈巴契夫：繼續鼓勵自由、非軍事化世界

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
達賴喇嘛（右）針對戈巴契夫逝世表示弔唁，稱兩人有密切的聯繫。（圖／取自達賴喇嘛辦公室官網）
達賴喇嘛（右）針對戈巴契夫逝世表示弔唁，稱兩人有密切的聯繫。（圖／取自達賴喇嘛辦公室官網）

前蘇聯總統戈巴契夫逝世後，達賴喇嘛發表弔唁消息稱，與戈巴契夫有密切聯繫，並讚許戈巴契夫減少核武器的努力，表示應繼續保持戈巴契夫精神，鼓勵自由、非軍事化世界。

據西藏流亡政府網站消息，達賴喇嘛知悉戈巴契夫8月30日去世後，立即致函給戈巴契夫基金會表示慰問，信中提到，「我為我的朋友做了衷心的祈禱，並向逝者的女兒伊琳娜．維爾甘斯卡婭和其他家庭成員、朋友和支持者表示哀悼」。

達賴喇嘛指出，對戈巴契夫和他為引入更大的開放和變革所做的努力、為減少世界上的核武器數量而積極工作、以及他對核戰爭的反對，表示極大的尊重。「多年來，我非常榮幸地在許多場合見到他，當時我們都參加了世界不同地區的和平論壇，我們一直保持著密切的聯繫」。

對戈巴契夫的評價，達賴喇嘛稱，他是一個有遠見的人，是一個模範的政治家。即使在他退休之後，他仍然致力於促進世界的和平與和解。他發起的諾貝爾和平獎獲得主世界峰會，使諾貝爾和平獎獲得主和他們各自的組織能夠定期聚在一起，運用他們的集體思想來實現一個更有愛心的和平世界。

最後達賴喇嘛強調，「我們應該繼續保持他的精神，模仿他鼓勵自由和努力創造一個非軍事化世界的熱情和決心」。

達賴喇嘛 諾貝爾 核武

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