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阿根廷副總統遭近距離持槍對準 「行刺未遂」過程曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納1日在住處外面跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持槍對準臉龐，但最後似乎沒有開槍成功，隨後就當場被捕。AP / ARGENTINE PUBLIC TELEVISION
阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納1日在住處外面跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持槍對準臉龐，但最後似乎沒有開槍成功，隨後就當場被捕。AP / ARGENTINE PUBLIC TELEVISION

BBC與衛報報導，阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納（Cristina Fernandez de Kirchner）1日在住處外跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持槍對準臉龐，但最後似乎沒有開槍成功，隨後就當場被捕。

報導指出，佛南德茲．德．基希納的支持者幾天來聚集在她位於首都布宜諾斯艾利斯的家門外，抗議檢方在法院提出針對她的貪腐指控。這起戲劇性的「行刺未遂」事件則發生在1日晚上9時，她的支持者們當時正在舉行守夜活動，剛好被電視台的攝影機全程拍下。

儘管部分報導稱嫌犯將槍口對準佛南德茲．德．基希納，但是沒有開火。但從推特上的影像可見，就在佛南德茲．德．基希納逐一跟支持者握手致意時，強行擠過群眾的嫌犯則舉槍對準了她的臉龐，明顯試圖扣下扳機，卻傳出似乎是啞火（Misfire）的聲響，佛南德茲．德．基希納隨即摀住臉龐跟蹲下身子，據報安然無恙、沒有受傷。

阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）將此次槍擊未遂稱為「暗殺未遂」，推文稱「當仇恨與暴力壓倒辯論，社群被毀與像這樣的情況就出現了：暗殺未遂」。警方發言人則告訴路透，一名「武裝」男子在佛南德茲．德．基希納住處附近被捕，「在距離現場幾公尺處發現一把武器」，並稱男子可能是巴西人。

據報導，阿根廷官方事後稱嫌犯為35歲的費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾（Fernando Andrés Sabag Montiel），2021年3月曾因持有武器被捕。

阿根廷

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