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北韓若再核試 美日韓國安首長會談達共識：將強硬回應

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓國家安保室室長金聖翰表示，美、日、南韓已達成共識，若北韓再次進行核子試驗，將面臨國際社會不同於以往的強硬反應。圖為美國國家安全顧問蘇利文。歐新社
南韓國家安保室室長金聖翰表示，美、日、南韓已達成共識，若北韓再次進行核子試驗，將面臨國際社會不同於以往的強硬反應。圖為美國國家安全顧問蘇利文。歐新社

美、日、南韓國家安全首長1日在夏威夷舉行會談，韓聯社2日報導，南韓國家安保室室長金聖翰（Kim Sung-han，音譯）表示，三方已達成共識，若北韓再次進行核子試驗，將面臨國際社會不同於以往的強硬反應。

報導指出，金聖翰與美國國家安全顧問蘇利文、日本國家安全保障局局長秋葉剛男在夏威夷舉行三邊會談上發表上述言論。金聖翰表示，「我們同意，不能天真地以為北韓不過是進行除了前6次以外的第7次核試而已」，強調「如果北韓進行第7次核試，我們的反應肯定會與現在不同」。

南韓和美國官員稍早表示，北韓似乎已完成核試的所有準備工作，可能只是在衡量時間。北韓2017年9月進行第6次也是最後一次核試。

針對如果北韓進行第7次核試，金聖翰未說明美日韓三國可能會採取哪些具體措施，但表示他們將最大限度地讓北韓意識到進行第7次核試是一項「錯誤決定」。

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