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缺工太嚴重！澳洲每年多歡迎3.5萬移民

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳洲內政部長歐尼爾。美聯社
澳洲內政部長歐尼爾。美聯社

為緩解日益惡化的缺工問題，澳洲決定提高永久居留移民的數量上限，每年將允許新增最多35,000名勞工移入。

澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'neil）周五在政府舉辦的全國就業及技能峰會（Jobs and Skills Summit）上表示，此舉可以讓更多護士、工程師和農業移工加入急需人手的澳洲企業。澳洲先前每年最多接受16萬永久居留的移民。

歐尼爾指說：「我們始終以澳洲的工作優先。但新冠疫情衝擊嚴重，以致於我們用盡其他方法，仍舊缺工成千上萬人，至少短期內如此。」

增加移民是為緩解澳洲企業難找人的困境，澳洲就業市場正面臨近半個世紀來最緊張的狀態。在2020年實施防疫封鎖前，澳洲每年有將近40萬名國際學生和25萬名打工度假者可受雇於旅館和餐飲業等，但在關閉邊境並要求臨時居民離境後，此一供應來源瞬間蒸發。技術人才移民也受影響。

澳洲 移民

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