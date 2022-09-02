防台灣有事！日本將在南西諸島加強部署飛彈部隊

日經新聞報導，日本計畫在從九州延伸到台灣附近的南西諸島（Nansei Islands）上加強部署飛彈和電子戰部隊，以加深介入台海防禦。

根據日本防衛省日前公布的2022年度防衛白皮書，要阻止威脅，就要透過讓對手意識到對日本造成傷害將是困難且後果嚴重的。

南西諸島大致與日本本州一樣長。批評人士表示，這些島嶼地處偏遠，日本防禦能力很薄弱。日本今年將向南西諸島三處地點派遣電子戰部隊，將負責干擾敵方通訊和雷達。

預計2023年3月以前，日本將在石垣島部署陸上自衛隊的飛彈部隊，類似的部隊已於2019年部署在奄美大島、2020年部署在宮古島。

根據2023年國防預算，日本防衛省也將派遣電子戰部隊到日本最西端國土、距離台灣僅110公里處的與那國島。