聽新聞
test
0:00 / 0:00
防台灣有事！日本將在南西諸島加強部署飛彈部隊
日經新聞報導，日本計畫在從九州延伸到台灣附近的南西諸島（Nansei Islands）上加強部署飛彈和電子戰部隊，以加深介入台海防禦。
根據日本防衛省日前公布的2022年度防衛白皮書，要阻止威脅，就要透過讓對手意識到對日本造成傷害將是困難且後果嚴重的。
南西諸島大致與日本本州一樣長。批評人士表示，這些島嶼地處偏遠，日本防禦能力很薄弱。日本今年將向南西諸島三處地點派遣電子戰部隊，將負責干擾敵方通訊和雷達。
預計2023年3月以前，日本將在石垣島部署陸上自衛隊的飛彈部隊，類似的部隊已於2019年部署在奄美大島、2020年部署在宮古島。
根據2023年國防預算，日本防衛省也將派遣電子戰部隊到日本最西端國土、距離台灣僅110公里處的與那國島。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言