卸任在即 英相強生宣布投資新核電廠

世界各地環保人士和科學家都在呼籲「減碳」，減緩全球暖化，有群人卻為「缺碳」叫苦連天。 隨著今年夏季二氧化碳供應中斷又正逢需求旺季，美國食品業極力在二氧化碳短缺的狀況下維持營運，包括屠宰前擊暈牲畜、冷卻和加工肉類、生產汽水和啤酒，及製成乾冰冷凍食品，都需使用二氧化碳。美國食品企業甚至傳出因二氧化碳短缺，恐暫停供應火雞肉片和香腸等加工肉品，及用於製作糕點的烘焙粉。

2022-09-02 01:10