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卸任在即 英相強生宣布投資新核電廠

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／即時報導
英國首相強生1日走訪塞茲威爾C核電廠預定地。（路透）
英國首相強生1日走訪塞茲威爾C核電廠預定地。（路透）

英國執政黨保守黨將於5日選出新黨魁，並接任首相。即將卸任的英國首相強生把握在位最後幾天，1日宣布政府將投資7億英鎊（約台幣247億元），建造塞茲威爾C（Sizewell C）核電廠。

位於薩福克郡的塞茲威爾C核電廠，將由法國電力公司負責開發計畫。不過整座核電廠所需經費高達200億英鎊，強生宣布投資的7億只是杯水車薪，仍需尋找投資者或其他財源。

強生1日造訪塞茲威爾時喊話：「透過塞茲威爾C，走向核能，走向偉大。」他也呼籲首相繼任者重視英國能源問題。

法國電力公司預計明年作出最終投資評估，就算立即動工，最快也得到2030年代中期才能開始運轉。

英國預計在2050年之前達到零碳排。

圖為塞茲威爾B核電廠，是英國唯一一座壓水反應爐核電廠。塞茲威爾C核電廠預定地就在附近。（法新社）
圖為塞茲威爾B核電廠，是英國唯一一座壓水反應爐核電廠。塞茲威爾C核電廠預定地就在附近。（法新社）

威爾 英國 核電

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