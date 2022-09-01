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最後的冷落？普亭因「太忙了」不會出席戈巴契夫葬禮
蘇聯末代總統戈巴契夫的葬禮訂於3日舉行，俄國總統普亭發言人培斯科夫1日表示：「很遺憾的是，總統當天行程已滿，所以不克出席」。
戈巴契夫與普亭的關係相當複雜，戈巴契夫一度對普亭寄予厚望，後來轉為失望，但是普亭下令併吞克里米亞和入侵烏克蘭，戈巴契夫都沒有譴責。普亭曾說蘇聯解體是「20世紀最大的地緣政治災難」。
戈巴契夫於8月30日過世，俄國國營電視台播出普亭前往醫院獻花致哀的畫面。
【中央社／莫斯科1日綜合外電報導】
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的發言人今天證實，普亭將不會親自出席3日舉行的蘇聯末代領導人戈巴契夫（MikhailGorbachev）喪禮。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體記者，「告別式和喪禮將於9月3日舉行，但很遺憾，總統的工作行程不允許他參加」。
培斯科夫表示，普亭已於今早前往戈巴契夫逝世的莫斯科中央臨床醫院（Central Clinical Hospital）向他致敬。戈巴契夫於8月30日去世，享耆壽91歲。
培斯科夫指出，正因行程不允許普亭9月3日親自出席喪禮，所以他決定今天就這樣做（親自向戈巴契夫致意）。
他還說，戈巴契夫的喪禮將有儀隊等「國喪元素」，政府當局也有協助籌辦。
俄國媒體日前引述戈巴契夫女兒伊莉娜（Irina）和他的基金會說法報導，喪禮將於3日上午10時到下午2時（台灣時間3日下午3時到晚上7時）在莫斯科圓柱大廳（Hall of Columns）舉行。
圓柱大廳以往常用來為高官舉行喪禮，包括1953年逝世的前蘇聯領袖史達林（Joseph Stalin）。
伊莉娜還透露，戈巴契夫將於同一天長眠於著名的新聖女公墓（Novodevichy Cemetery）。
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