快訊

真實身分曝光！她用16字名登記參選嘉義市議員 政見設性專區

威力彩頭獎17連摃 下期獎金上看「5.4億元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣候目標中國作梗？G20峰會難達共識

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導
俄烏戰爭帶動全球液化天然氣價格飆漲，能源危機迫使多名政府繼續使用化石燃料。（Photo from Pxhere）
俄烏戰爭帶動全球液化天然氣價格飆漲，能源危機迫使多名政府繼續使用化石燃料。（Photo from Pxhere）

中國對減碳計畫置之不理？根據路透社，G20(二十工業國)輪值主席國印尼於31日在巴里島進行減碳會議，此次會議因各國氣候目標不同而未達共識。受烏俄戰爭影響，天然氣價格飆升，能源危機迫使多國續用石油，此外，中國與俄羅斯的密切貿易造成碳排放量增加，威脅緊迫的減碳排程。

中國反對協定

根據《路透社》，G20輪值主席國印尼於31日在巴里島舉行氣候會議，G20部長代表們齊聚一堂，討論全世界的減碳排進程。然而，因各國對於氣候目標不同，再加上受到烏俄戰爭的影響，聯合公報未能達成一致。

做為G20 主席國，印尼首次邀請非聯盟代表參加會談，希望以此廣納所有國家。該國環境部長西蒂•努爾巴亞在會議時敦促各國減少排放，朝向永續發展邁進。但根據《路透社》，中國自俄烏戰爭後，與俄羅斯密切合作，並反對《格拉斯哥氣候協定》，以及過去G20會議提倡將全球平均氣溫上升限制在 1.5 攝氏度的協議。

烏俄戰爭阻礙減碳計畫

雖然G20極力為減碳目標做出行動，但俄烏戰爭帶動全球液化天然氣價格飆漲，替代能源不足造成能源危機，迫使多名政府繼續使用石油。根據《彭博電視》中國密切與俄羅斯貿易往來，高煤炭需求造成碳排放量增加，威脅緊迫的減碳排程。

根據《路透社》去年第 26 屆聯合國氣候變化大會 (COP26) 主席阿洛克•夏爾馬也出席此次會議，他表示俄烏戰爭導致能源危機，凸顯依賴石油的國家的脆弱性。

減碳的急迫性

在G20 氣候會議之際，火災、洪水和熱浪等極端天氣事件仍持續席捲了世界各地，近期巴基斯坦發生的大洪水造成至少千人死亡，超過3300萬人流離失所。諷刺的是，根據《CNBC》，該國是全世界碳排放量最少的國家之一，因此碳排放高的國家理當負起社會責任，提供救援。

該事件只是極端氣候中的冰山一角。科學家們表示，大多數此類極端天氣事件可歸因於人為氣候變化，並且隨著全球工業化發展，極端氣候只會愈來愈頻繁。

【更多精采內容，詳見

俄烏戰爭 減碳 G20

延伸閱讀

5000鯨豚失明慘死！岸上滿是屍體專家心痛：俄烏戰爭「這件事」逼瘋牠們

陳其邁：高雄近15年減碳量相當一個台北市減碳總量

從俄烏看出聯合國難有作為…麻生太郎：台灣若有事 日本恐發生戰爭

減碳生態！台南「小巨蛋」及「小華山」獲建築園冶獎

相關新聞

最後的冷落？普亭因「太忙了」不會出席戈巴契夫葬禮

蘇聯末代總統戈巴契夫的葬禮訂於3日舉行，俄國總統普亭發言人培斯科夫1日表示：「很遺憾的是，總統當天行程已滿，所以不克出席...

要讓普亭付出代價！歐盟各國外長同意 暫停與俄簽證便利化協議

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周三（8月31日）在布拉格召開的歐盟外長會議結束時宣布，歐盟外長同意全面中止歐盟與俄羅斯的簽證便利化協議...

二戰損失1.3兆歐元 波蘭要求德國賠償

波蘭政府今天預估，該國第二次世界大戰損失為1.3兆歐元，並表示將要求「德國磋商賠償事宜」

聯合國發布新疆報告 歐盟強烈譴責北京侵犯人權

聯合國（UN）昨天發布一份延宕多時、關於新疆人權狀況的報告，指控中國可能構成國際罪行。歐盟執委會（EuropeanCom...

對巴舍萊失望 人權人士盼聯合國新專員更勇於發聲

當巴舍萊2018年成為聯合國人權事務高級專員時，這位曾是智利獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）統治下的政...

哈薩克總統擬提前大選 並將總統任期改為一任7年

哈薩克總統托卡葉夫今天宣布，他計畫在今年秋季提前舉行總統大選，並將總統任期由連續任職不得超過兩屆，一屆5年，修改為不得連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。