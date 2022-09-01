氣候目標中國作梗？G20峰會難達共識

中國對減碳計畫置之不理？根據路透社，G20(二十工業國)輪值主席國印尼於31日在巴里島進行減碳會議，此次會議因各國氣候目標不同而未達共識。受烏俄戰爭影響，天然氣價格飆升，能源危機迫使多國續用石油，此外，中國與俄羅斯的密切貿易造成碳排放量增加，威脅緊迫的減碳排程。

中國反對協定

根據《路透社》，G20輪值主席國印尼於31日在巴里島舉行氣候會議，G20部長代表們齊聚一堂，討論全世界的減碳排進程。然而，因各國對於氣候目標不同，再加上受到烏俄戰爭的影響，聯合公報未能達成一致。

做為G20 主席國，印尼首次邀請非聯盟代表參加會談，希望以此廣納所有國家。該國環境部長西蒂•努爾巴亞在會議時敦促各國減少排放，朝向永續發展邁進。但根據《路透社》，中國自俄烏戰爭後，與俄羅斯密切合作，並反對《格拉斯哥氣候協定》，以及過去G20會議提倡將全球平均氣溫上升限制在 1.5 攝氏度的協議。

烏俄戰爭阻礙減碳計畫

雖然G20極力為減碳目標做出行動，但俄烏戰爭帶動全球液化天然氣價格飆漲，替代能源不足造成能源危機，迫使多名政府繼續使用石油。根據《彭博電視》中國密切與俄羅斯貿易往來，高煤炭需求造成碳排放量增加，威脅緊迫的減碳排程。

根據《路透社》去年第 26 屆聯合國氣候變化大會 (COP26) 主席阿洛克•夏爾馬也出席此次會議，他表示俄烏戰爭導致能源危機，凸顯依賴石油的國家的脆弱性。

減碳的急迫性

在G20 氣候會議之際，火災、洪水和熱浪等極端天氣事件仍持續席捲了世界各地，近期巴基斯坦發生的大洪水造成至少千人死亡，超過3300萬人流離失所。諷刺的是，根據《CNBC》，該國是全世界碳排放量最少的國家之一，因此碳排放高的國家理當負起社會責任，提供救援。

該事件只是極端氣候中的冰山一角。科學家們表示，大多數此類極端天氣事件可歸因於人為氣候變化，並且隨著全球工業化發展，極端氣候只會愈來愈頻繁。

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