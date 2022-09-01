歐洲如何因應電價飆漲危機？克魯曼：政策大雜燴

每一本經濟學教科書都會說，價格管制通常會導致供不應求，短缺接踵而至。這情景發生在1979年的美國，當時伊朗革命導致汽油供應短缺，民眾在加油站外大排長龍。今天，俄羅斯減供天然氣刺激價格暴漲，歐洲諸國研議實施價格上限因應危機。難道他們不明白這麼做的後果嗎？

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄指出，政治人物不按經濟學課本教的去做，未必是因為他們愚蠢，有時是基於充分的社會理由，即使干預市場必須付出代價，也不能任由價格飆漲到足以讓供需平衡的地步。

社會考量逼政府干預能源市場

因此，克魯曼預期，未來數月，或許會見到許多國家紛紛大力干預能源市場。

美國並非其中之一，因為汽油價格最近已從高檔回落。但歐洲國家就沒那麼幸運：俄羅斯已大幅縮減出口至歐洲的天然氣，歐洲家庭因此面臨巨大的通膨震撼。

俄羅斯名副其實的天然氣「禁運」為何衝擊這麼大？畢竟俄羅斯並非歐洲唯一的天然氣供應國，而天然氣也只是歐洲能源來源之一。例如，天然氣就只占英國35%的發電量而已，而且目前都不是購自俄羅斯。

然而，英國家庭的能源費帳單卻扶搖直上。何以致此？

克魯曼指出，一部分因素是，天然氣市場基本上是按輸送管線網路而定的區域性市場；即使英國此刻並沒有直接從俄羅斯進口天然氣，但英國仍是歐洲天然氣市場的一部分，所以俄羅斯實質禁運推升那個市場的天然氣價格，讓英國難逃池魚之殃。

即使是如此，天然氣不是大約只占英國發電量三分之一嗎？沒錯，但如同教科書上說的，產品的價格通常反映的不是「平均生產成本」，而是其「邊際成本」（marginal cost）—最後、最貴的單位成本。在此時的英國，邊際的那1度電是燃燒天然氣產生的。所以，電價還會漲漲漲，除非政府介入。

政府勢必會介入。放任市場價格狂飆不是可行的選項，至少在民主國家無法坐視不管。倘若政府不干預，放任能源價格飆漲，數百萬戶家庭財務將大受衝擊。

歐洲政策反應會怎麼做？

英國的政策展望尤其混沌不明，因為目前接替強生呼聲最高的下任首相人選特拉斯（Liz Truss）拒絕公布能源政策，表示等她真的就職再說。按跡象研判，英國偏好的政策選項可能涉及對家庭提供財務援助，而不像法國、西班牙等國已實施的價格上限。

但實際上，這種做法可能不足，因為家家戶戶需求各不相同。即使家庭收入差不多，住宅隔熱通風情況可能影響能源費用高低。長期而言，政府應推行鼓勵人人升級節能效率的政策；然而，短期而論，面對能源費用狂漲，人人不會熱死凍死，但很可能變窮。

因此，克魯曼預期，歐洲因應能源危機的政策可能是某種「大雜燴」。會有財務補助（financial aid），協助家庭支付能源帳單，一部分藉由對國內能源公司課徵超額利潤稅支應。也會有價格上限（price cap），或許還會有某種形式的配給（rationing）。

整體而言，2022-2023的歐洲能源政策可能與1979-1980的美國政策相似，不是因為決策官員愚蠢，而是因為有必要減輕能源價格飆漲帶給民眾的痛苦，不得不採取某種折衷措施。

克魯曼說，只要這種情況是暫時性的，就不是最糟的結局。能源配給和能源時而短缺，勢必造成不便並且犯眾怒。但這情況若持續數月而非數年，歐洲有辦法調適。萬一結果像委內瑞拉那般，物價管制變成常態措施，就另當別論，但那極不可能發生在歐洲。即使俄烏戰爭拖長，歐洲也將發展出一套更精細的能源配置系統，並逐步戒掉對俄國天然氣的依賴。