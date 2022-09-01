要讓普亭付出代價！歐盟各國外長同意 暫停與俄簽證便利化協議

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周三（8月31日）在布拉格召開的歐盟外長會議結束時宣布，歐盟外長同意全面中止歐盟與俄羅斯的簽證便利化協議。

他說「（中止協議）將大幅減少歐盟成員國簽發簽證的數量，獲得簽證會變得更困難，花費的時間也會變得更長。」

他還說，今年7月中旬以來，俄羅斯人從邊境口岸進入鄰國的人數顯著增加。「這對這些鄰國已經造成安全風險，」博雷利補充說，「很多俄羅斯人去鄰國旅遊或者購物，就仿佛烏克蘭戰爭不存在一樣。」

全面中止歐盟與俄羅斯的簽證便利化協議的決定尤其受到與俄羅斯接壤的歐盟成員國的歡迎。愛沙尼亞外長雷因薩魯（Urmas Reinsalu）對媒體表示：「我們需要讓普亭政權付出更大代價。拖延的時間越久，烏克蘭人就要付出更多鮮血。」

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）說：「重要的是我們要表明，烏克蘭人受苦的時候，普通的旅遊業不能像平時那樣營業。」

簽證過程會發生哪些改變？

博雷利表示，這一決定是為了防止俄羅斯人通過規則較寬鬆的成員國很輕易地獲得進入歐盟的簽證。根據歐盟委員會的指導方針，今後歐盟的簽證程序將會更加復雜、繁瑣、昂貴，同時也會增加等待批准的時間。

俄羅斯學生、新聞工作者和那些擔心自己在俄羅斯安全的人仍可以獲得簽證。此外，已經發放給俄羅斯公民的約1200萬份簽證也不會直接受到影響，但是歐盟官員正在考慮採取哪些措施來凍結這些簽證。

歐盟的這一決定在芬蘭和愛沙尼亞等與俄羅斯接壤的歐盟國家施壓數周後做出。這些國家要求禁止俄羅斯人持申根簽證入境歐盟。

歐盟外長們表示，由於成員國之間在這個問題上存在分歧，歐盟各國外長無法立即就全面禁止俄羅斯人的旅行簽證達成一致。

芬蘭外長哈維斯托表示，如果歐盟成員國開始執行新的規定，對俄羅斯人申請簽證做出限制，那麼這是「朝著正確的方向」邁出的一步。

多少俄羅斯人入境歐盟？

根據歐盟邊境管理機構Frontex統計的數據，過去6個月，近100萬持俄羅斯護照的旅客進入歐盟，他們大多通過芬蘭（33.3萬）、愛沙尼亞（23.4萬）和立陶宛（13.2萬）入境歐盟。

烏克蘭戰爭爆發以來，俄羅斯同歐盟國家之間缺少直飛的航班，因此通過陸路進入與俄羅斯接壤的歐盟國家的人數明顯增加，而直接到達德國和法國的人數也隨之大幅減少。

拉夫洛夫：不會懲罰歐洲國家公民

俄羅斯外長拉夫洛夫周四表示，俄羅斯不應自我孤立，也不會通過懲罰歐洲國家公民以回應歐盟限制向俄羅斯人發放申根簽證的措施。

他說：「我認為，我們不應該走同樣的道路——以愚蠢回應愚蠢。但是，當然，沒有人取消相關性，應該有目的地使用這種反俄制裁的籌備者、組織者和執行者。這些人總的來說是可憐的。但我們將不會自我孤立。」

(法新社, 德新社, 路透社)

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