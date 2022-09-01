馬國前總理納吉剛入獄 其妻羅斯瑪也被判賄賂罪名成立

馬來西亞媒體報導，前總理納吉（Najib Razak）日前因SCR國際公司貪汙案被判有罪需入獄後，吉隆坡高庭法官1日裁定其夫人羅斯瑪（Rosmah Mansor）在「砂校電供弊案」被控3項罪名全數成立，判決10年有期徒刑與罰款9.7億令吉（折合台幣約66億元）。

星洲日報、中國報與當今大馬報導，羅斯瑪在砂拉越內陸369所學校的太陽能板混和柴油機維修及運作綜合工程合約索賄與收賄，金額合計達1.94億令吉（折合台幣約13億元）。儘管她皆不認罪，但法官仍裁定罪名成立，賄賂金額5倍的9.7億令吉罰款也比納吉被判的2.1億令吉（折合台幣約14億元）高出許多。

法官據報表示，如果羅斯瑪拖欠罰款，每一項罪名須分別再監禁10年，最高可多服30年的有期徒刑。不過，羅斯瑪的律師團隊已表明要上訴，因此法官批准她在上訴期間以200萬令吉（折合台幣約1362萬元）交保候審，坐牢與罰款均暫緩執行。

70歲的羅斯瑪以熱愛奢侈品跟珠寶聞名。馬國警方2018年突襲納吉夫婦的住處時，就起出一條價值160萬美元的黃金鑽石項鍊、14套頭飾跟272個愛馬仕包包等。法官作出有罪裁定後，羅斯瑪當庭哽咽表示，對今天的判決感到非常難過，但尊重法院的裁決，「沒人看到我拿錢，沒人看到我數錢…但若這就是結論，我就留給神」。

根據馬國刑訴程序，羅斯瑪可上訴至上訴庭和聯邦法院。馬來西亞聯邦法院將是最終審，如果她還是被判有罪，將依據判決入獄服刑與罰款，除非馬來西亞最高元首給予特赦，否則羅斯瑪仍需入監坐牢。據報導，羅斯瑪仍面臨另外17項洗錢與逃稅的指控，但均不認罪。