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俄羅斯石油大亨醫院離奇墜樓 成今年以來第7人

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
俄國第二大石油公司Lukoil董事長馬格諾夫（Ravil Maganov）1日從莫斯科中央臨床醫院6樓墜樓，享壽67歲。示意圖／Ingimage
俄國第二大石油公司Lukoil董事長馬格諾夫（Ravil Maganov）1日從莫斯科中央臨床醫院6樓墜樓，享壽67歲。示意圖／Ingimage

俄國第二大石油公司Lukoil董事長馬格諾夫（Ravil Maganov）1日從莫斯科中央臨床醫院6樓墜樓，享壽67歲。每日郵報報導，詭異的是，在馬格諾夫之前，今年已有6名俄國知名人士墜樓。

馬格洛夫在1日早上7點半墜樓，是否涉及他殺仍待調查。他曾在2019年獲得總統普亭頒贈服務勳章。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

俄國總統普亭8月31與內閣舉行視訊會議。（美聯社）
俄國總統普亭8月31與內閣舉行視訊會議。（美聯社）

俄羅斯 莫斯科

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