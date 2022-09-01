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俄羅斯石油大亨醫院離奇墜樓 成今年以來第7人
俄國第二大石油公司Lukoil董事長馬格諾夫（Ravil Maganov）1日從莫斯科中央臨床醫院6樓墜樓，享壽67歲。每日郵報報導，詭異的是，在馬格諾夫之前，今年已有6名俄國知名人士墜樓。
馬格洛夫在1日早上7點半墜樓，是否涉及他殺仍待調查。他曾在2019年獲得總統普亭頒贈服務勳章。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) 2022年9月1日
Ravil Maganov, Chairman of the Board of Lukoil, Russia’s 2nd-largest company & one of the world’s largest oil producers, has died after falling out of a window in Moscow
In March, the board called for a quick termination of the war & expressed empathy for all victims pic.twitter.com/vSnwvKFI8w
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