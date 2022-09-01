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美政府報告：2021溫室氣體濃度和海平面雙創新高

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美國政府今天發布的報告指出，2021年地球溫室氣體濃度和海平面高度雙雙創下新高，可見儘管不斷努力遏阻排放，氣候變遷依舊勢不可當。

法新社報導，美國國家海洋暨大氣總署（NationalOceanic and Atmospheric Administration, NOAA）署長史賓拉德（Rick Spinrad）表示：「這份報告提供的數據很清楚，我們持續看到更有說服力的科學證據，顯示氣候變遷造成全球性的影響，而且沒有趨緩跡象。」

他在聲明中說：「今年許多社區遭受了千年僅見的洪水、異常乾旱和歷史性高溫，可見氣候危機不是未來的威脅，而是我們現在就要解決的事。」

儘管Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球大部分經濟顯著趨緩，去年化石燃料排放減少，但溫室氣體濃度仍在增加。

國家海洋暨大氣總署表示，2021年溫室氣體濃度為414.7ppm，比2020年的濃度高出2.3ppm。

這份年度氣候狀況（State of the Climate）報告發現，「根據古氣候學紀錄，這是至少過去100萬年來最高的」濃度。

地球的海平面連續第10年上升，達到比1993年開始衛星測量時的平均數字高出97公釐的新紀錄。去年是19世紀中葉有紀錄以來最熱的6年之一，而過去7年是有紀錄以來最熱的7年。

水溫也創下了紀錄，特別是在西藏湖泊地區記錄到異常高的溫度。

西藏對環境的意義重大，因為這裡是亞洲許多主要河流的源頭。

8月29日發布的1份報告才指出，就算未來不再出現任何暖化，格陵蘭（Greenland）融化中的冰層仍會造成海平面顯著升高。

氣候變遷 美國

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