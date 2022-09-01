快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅根稱有人把她嫁哈利比作曼德拉獲釋 本尊出面打臉了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子的妻子梅根日前稱《獅子王》2019年版電影一位南非劇組成員稱她的婚事比得上曼德拉獲釋，但該片唯一南非演員暨曼德拉友人卡尼博士表示，自己根本從來沒見過梅根。資料照片。路透 / PA Images
英國哈利王子的妻子梅根日前稱《獅子王》2019年版電影一位南非劇組成員稱她的婚事比得上曼德拉獲釋，但該片唯一南非演員暨曼德拉友人卡尼博士表示，自己根本從來沒見過梅根。資料照片。路透 / PA Images

泰晤士報1日報導，英國哈利王子的妻子梅根日前聲稱，一位來自南非的劇組成員曾指她的婚事讓當地歡欣鼓舞，比得上慶祝曼德拉（Nelson Mandela）獲釋。但她口中的演員暨曼德拉友人卡尼博士（Dr John Kani）卻表示，他從來沒見過梅根，也對她的說法感到「困惑」。

梅根在《The Cut》雜誌長篇專訪回憶，自己出席《獅子王》（The Lion King）2019年版電影的倫敦首映典禮時，一位南非劇組成員把她拉到一邊，「他看著我，他就像光一樣。他說，『我只需要妳知道，當妳嫁進這個家族，我們在街上歡欣鼓舞，跟我們在曼德拉從監獄獲釋時做的一模一樣」。

不過，在該片為山魈巫師「拉飛奇」（Rafiki）配音的獲獎編劇兼演員卡尼告訴每日郵報網站，自己是《獅子王》2019年版電影的唯一南非演員，但從未見過梅根，也沒有出席倫敦首映典禮。

卡尼在約翰尼斯堡住處的曼德拉肖像下受訪時稱，「我從來沒見過梅根．馬克爾，這看起來像是她的某種失言（faux pas），我根本從來沒見過公爵夫人…可能只是她那邊記錯了。這讓我很困惑，我是演員裡的唯一南非人，我演拉飛奇，塞斯．羅根演彭彭，唐納．葛洛佛演辛巴，而碧昂絲演娜娜」。

卡尼指出，參與該片的唯一其他南非人是跟漢斯．季默一起負責《獅子王》音樂的作曲家Lebo M，但他並不在演員中，還說曼德拉坐牢27年後走向自由是個「具有里程碑意義的時刻」，而梅根與哈利王子的婚事在南非「沒什麼大不了的」，又稱兩個事件「不能相提並論」，「當梅根嫁給哈利時，你真的說不出你在哪裡」。

卡尼表示，「我現在甚至無法告訴你，她是在哪個月或哪一年結婚的」。他表示，「在我的記憶中，沒有人會知道她什麼時候結了婚，何時或什麼的。我們沒感到婚事或她嫁給哈利的南非連結，我對此事真的感到意外。對我來說，這整件事是樁非事件（non-event）」。

梅根 南非 獅子

延伸閱讀

梅根再狠戳英皇室？最新專訪驚曝查爾斯、哈利父子情斷

梅根、凱特妯娌永遠別想好？積怨太深 互相不滿

真的討厭梅根？英女王不公開祝她生日快樂 不再忍了

爆料書攻擊 哈利、梅根懶得理 查爾斯擔心當不了英王？

相關新聞

只能喝洪水！巴基斯坦水災後「恐爆大規模瘧疾、霍亂」

巴基斯坦日前遭受嚴重洪水導致數百萬人流離失所，造成超過1200人死亡、受影響人數更超過3300萬人，如今衛生官員更警告將...

梅根稱有人把她嫁哈利比作曼德拉獲釋 本尊出面打臉了

泰晤士報1日報導，英國哈利王子的妻子梅根日前聲稱，一位來自南非的劇組成員曾指她的婚事讓當地歡欣鼓舞，比得上慶祝曼德拉（N...

UN認證的新疆拘留營反人類罪？聯合國《新疆報告》說了什麼

「聯合國認證中國在新疆犯下反人權暴行。」聯合國8月31日發布新疆人權調查報告，指出中國嚴重侵害人權、根據調查人員發現的可信證據（credible evidence），中國政府恐構成「反人類罪」。這份報告在人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）卸任前幾分鐘發布，報告對新疆人權狀況提出若干修正改善的建議，但並未提及強制執行建議的手段；在8月31日公布報告前，巴切萊特的辦公室多次受到中國施壓要求不要發布。而在報告發表後，中國官方如過往一般，將這份報告形容為「抹黑和誹謗中國」，並附上長達121頁的另一份報告，堅稱「職業教育與培訓中心」為新疆帶來穩定。聯合國的報告說了什麼？對新疆拘留營的問題是否還有突破？

美與中俄為敵打「消耗戰」 台灣成中美「戰爭邊緣」的最大受害者

美國前國務卿季辛吉今年八月十二日接受《華爾街日報》專訪時表示，當今世界正處於危險的失衡狀態。在一系列問題上，美國與中俄之間處於「爆發戰爭的邊緣」，這些問題有部分是美國自己製造的，且沒有預料到問題帶來的後果。

聯合國新疆報告點名酷刑 中恐涉危害人類罪

聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)31日在離任前一刻，公布了各方關注的中國新疆人權報告，...

「聖妞」現象恐持續到年底 連續3年出現本世紀首見

聯合國世界氣象組織(WMO)上月31日預測「聖妞現象」（La Niña，反聖嬰現象）可能持續至今年年底，是本世紀首度連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。