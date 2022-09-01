當心供應鏈另一風險：泰國雨季造成的洪災

日經新聞報導，泰國雨季來臨，導致河川氾濫、淹沒農田，外國企業也嚴防損害觸及工業園區。

泰國雨季從6月開始，9、10月的洪災風險升高。在歷史悠久的大城府（Ayutthaya）市，當局8月底在湄南河畔的柴瓦塔蘭寺安置2.5公尺的水閘，但水位卻已逼近水閘上方。該寺廟的警衛說：「水位每年都在升高，9月起還會升得更高。」

政府衛星影響顯示，截至8月底，已有約350平方公尺的農田遭淹沒。相較於2011年的嚴重洪患，湄南河水壩仍有充足的容量，但持續降下豪雨，仍可能導致工業和都會區遭受洪災。

外國企業已因工資增加而開始離開泰國，轉向越南或其他東南亞國家，如今洪災風險提高，可能促使更多企業出手。

2011年洪患造成約800家企業的廠房受損、約350億美元的損失。本田汽車一座受到重創的廠房，要花六個月才能恢復運作。豐田汽車一座組裝廠雖逃過一劫，卻因為供應斷鏈而被迫停產或減產。東京海上安全保險（泰國）公司風險顧問林正廣指出，泰國仍有重大洪災風險。

主要工業園區都已安裝水門與其他防災措施，但政府防患洪水的努力卻一再延後，原因包括政壇頻頻陷入動盪。即便工業園區未受影響，若周遭地區淹水，仍會中斷供應鏈。