聽新聞
test
0:00 / 0:00
俄「東方-2022」軍演今登場！印度不甩美國如期參加
由俄羅斯主辦的東方2022聯合年度軍演1日至7日登場，中共解放軍、白俄羅斯和蒙古等13國都會派出部隊參與演習，規模擴及逾5萬名軍人，以及140架飛機和60艘船艦等5000件軍事裝備。
包括白俄羅斯、印度、蒙古國、敘利亞等與俄羅斯友好國家，都將派兵參與軍演。演習地點分散在俄國東部7個軍事訓練場地，以及鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）和日本海（Sea of Japan）海域。
彭博資訊報導，儘管美國正在爭取印度作為防衛夥伴，並敦促不要破壞對俄羅斯的國際制裁，但印度仍派出一支75人的小型軍事分隊參加軍演。
印度一直避免在烏俄戰爭中選邊站，部分原因是在與鄰國巴基斯坦邊境局勢緊張的情況下，印度仰賴俄羅斯供應武器。儘管如此，印度上周在聯合國安理會的程序性投票中首次就該議題表態，贊成烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊向聯合國發表演說。
中國國防部則表示，陸海空三軍正在參加這個旨在加強軍事合作的軍演。中國官媒環球時報表示，今年演習重點關注可能的威脅，尤其是來自太平洋地區的美國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言