俄「東方-2022」軍演今登場！印度不甩美國如期參加

由俄羅斯主辦的東方2022聯合年度軍演1日至7日登場，中共解放軍、白俄羅斯和蒙古等13國都會派出部隊參與演習，規模擴及逾5萬名軍人，以及140架飛機和60艘船艦等5000件軍事裝備。

包括白俄羅斯、印度、蒙古國、敘利亞等與俄羅斯友好國家，都將派兵參與軍演。演習地點分散在俄國東部7個軍事訓練場地，以及鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）和日本海（Sea of Japan）海域。

彭博資訊報導，儘管美國正在爭取印度作為防衛夥伴，並敦促不要破壞對俄羅斯的國際制裁，但印度仍派出一支75人的小型軍事分隊參加軍演。

印度一直避免在烏俄戰爭中選邊站，部分原因是在與鄰國巴基斯坦邊境局勢緊張的情況下，印度仰賴俄羅斯供應武器。儘管如此，印度上周在聯合國安理會的程序性投票中首次就該議題表態，贊成烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊向聯合國發表演說。

中國國防部則表示，陸海空三軍正在參加這個旨在加強軍事合作的軍演。中國官媒環球時報表示，今年演習重點關注可能的威脅，尤其是來自太平洋地區的美國。