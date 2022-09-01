【專家之眼】愛憎戈巴契夫的蓋棺論定

正當中、美脫鉤的呼聲依舊甚囂塵上，就連俄、烏戰爭也難以善了之際，八月底的一早即傳來前蘇聯總統戈巴契夫辭世消息，不免令人錯愕：這樣的歷史糾結與關鍵人物的撒手西歸，究竟要傳遞給人類怎樣的情勢發展？在可預見的將來，如何解讀警訊、反思和因應敵意螺旋，所該有的明確態度呢？

於1991年的聖誕節當天前蘇聯的宣告解體。戈巴契夫先生正是以為歷史負責的道德引領，果敢作風順利化解於冷戰末期的美、蘇導彈與核武競爭。而他與同一時期的強權領袖，雷根總統、鄧小平和柴契爾夫人，則一起帶動全球化和走出第二次石油危機以迄當時的停滯性膨脹。

戈巴契夫總統的銳意改革，確實強化以經貿深化為基準的戰後世界秩序；卻因為前蘇聯的民生工業基礎，異常薄弱，更在高通膨、預算赤字和供應短缺的連番打擊之下，而喪失其在避免國家解體的控制權和達成轉型目標。

反觀，美國則透過企業的生產外移，一方面削弱工會在經濟活動的動員能量；另一方面，悉數將生財機械、資本產權與中、低技術，都透過第三地紙上的控管公司與國際會計的租稅安排，順利規避公司清算和破產的法定債務。

誠然走入西方世界的探索路徑，早從東正教、民族國家的興起，一路到投機觀望和被動參與的第二次世界大戰，都讓俄國意志能重塑與國家浴火重生。非常有別於歷史上屢被異族統治和在最終才取得文化融合的中國，自古以來的俄國正是靠著引入外來刺激，而不斷取得汲取養分的發展、壯大。

戈巴契夫於1985年3月意外接班，之後即推動向西方取經的政策；反之，現下的中、美脫鉤，則反其道而行！可還記得由歐巴馬總統在參眾聯席會議上發表國情咨文，曾經力薦的虎媽，耶魯大學教授蔡美兒(Amy Lynn Chua)？曾經有過的中、美做制度競爭與文化取經，只剩眼前的經濟衰退風險增高、供應鏈重組、持續短缺以及高通膨脹的接踵而至。

創世紀大爆炸(BIG BANG)，進行一次到位的私有制和全面市場化，一直就是世界銀行(World Bank)、華府主要智庫跟國際貨幣組織(IMF)的標準主張。過往事實顯示從中南美國家、東南亞到蘇聯解體，這類政策鬆綁的結局經常是：社會維穩的難度高、經濟轉型的風險大，最終則是混水摸魚與利益不均的程度，決定改革開放的整體成敗。經常更讓發展中國家，悔不當初的。

愛、憎戈巴契夫，由他一手所主導的政經改革，一一被群眾憤怒和加盟國的崩離戰禍所掩蓋。一如PIZZA HUT當時推出的系列廣告，大夥兒咒罵最後一位克里姆林宮的共黨領袖；卻因為端上餐桌的比薩撲鼻香，眾人旋即抓取比薩餅，相互祝福和慶幸日常生活與呆版的食物，終於起了美味變化與異國色彩。

準此觀之，時勢雖能造英雄，英雄難免氣短。言必稱歐巴馬的前副總統、現任的拜登總統，現下的世局正一如行將解體的前蘇聯，睹物思故人，能不有一番驚顫與午夜夢迴嗎？